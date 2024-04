Un concerto sulle “Storie di ritmi e danze” in castello

Domenica 14 aprile, alle 18, presso il salone degli stemmi del Castello di Magliano Alfieri, l’Associazione Culturale Santa Cecilia organizza il Concerto narrato “Storie di ritmi e danze: note di un viaggio in musica”.

Lo spettacolo, tutto al femminile, vedrà esibirsi Hilary Bassi e Virginia Fracassi, pianoforte a 4 mani, simpaticamente interrotte durante il loro percorso musicale dalla “prima donna” Manuela Giacomini, soprano. Un appassionante e divertente itinerario musicale dal Vecchio al Nuovo Mondo, in cui le note di galop, polka, valzer, can-can, tarantella, ragtime, tango, samba saranno accompagnate da emozionanti racconti e spiritosi sketch.

Dicono i referenti: «Questo concerto è dedicato a tutti coloro che per divertimento, per lavoro, per amore, per passione o anche solo con la fantasia, viaggiano».

Ingresso ad offerta libera, necessaria la prenotazione scrivendo a [email protected] oppure telefonando al 351/70.56.171.