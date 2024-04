Fondazione CRC inaugura la mostra a cielo aperto dedicata agli atleti olimpionici cuneesi

Venerdì 12 aprile 2024 alle ore 17, in via Roma 17 a Cuneo, di fronte alla sede della Fondazione CRC, verrà inaugurato il percorso espositivo “Nell’Olimpo. Storie di campioni di un territorio”, dedicato alla celebrazione di atleti e allenatori della provincia di Cuneo che negli anni hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici.

La mostra è promossa da Fondazione CRC con la collaborazione del CONI Piemonte ed è a cura dell’Associazione Art.ur che si è avvalsa della consulenza di un Comitato Scientifico composto da Claudia Martin, Lorenzo Tanaceto e Francesco Marangio e prevede un ricco programma di visite guidate e attività educative rivolte a scuole e associazioni sportive.

Il percorso sarà visitabile liberamente dal 13 aprile al 30 giugno nello spazio pubblico di fronte alla sede di Fondazione CRC a Cuneo (via Roma 17) per poi trasferirsi ad Alba, durante l’estate, e a Mondovì, fino a fine ottobre. Al taglio del nastro di venerdì 12 aprile parteciperà Marta Bassino, insieme ad altri protagonisti dell’iniziativa espositiva. Alle ore 16, Fondazione CRC consegnerà trenta Premi per il merito sportivo a giovani cuneesi che si sono distinti per costanza e dedizione nello sport.

“L’inaugurazione della mostra dedicata agli olimpionici cuneesi chiuderà la rassegna ‘Vite da atleta: storie e numeri di sport e talento’, organizzata per celebrare lo sport e il talento sportivo nell’anno delle Olimpiadi, che ha preso il via nella giornata di ieri (giovedì 4 aprile, ndr) alla presenza di testimonial di eccezione come Roberta Vinci e Filippo Volandri – spiega Ezio Raviola, presidente di Fondazione CRC -. ‘Nell’Olimpo’ permetterà ai visitatori di avvicinarsi ai campioni, ripercorrendone le loro imprese e offrendo approfondimenti sulle storie di vita, rivelate attraverso le loro parole. Un allestimento unico che accompagnerà la provincia di Cuneo durante l’emozionante periodo delle Olimpiadi, evento capace di unire e di creare un’esperienza collettiva che solo lo sport sa offrire”.

L’esposizione “Nell’Olimpo. Storie di campioni di un territorio”

Il percorso espositivo è formato da una struttura modulare con panelli narrativi, che raccontano i grandi atleti e atlete del cuneese che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Una linea del tempo corre lungo tutto il percorso e permette ai visitatori di collocare storicamente le vicende dei singoli atleti. Sui pannelli sono raccontate le loro storie, con esclusive citazioni rilasciate in inedite interviste, visionabili tramite Qr Code. Il format itinerante collegherà le città di Cuneo, Alba e Mondovì in una sorta di staffetta della celebrazione dei valori sportivi e della ricchezza del territorio cuneese, con gli occhi puntati sulle Olimpiadi di Parigi.

Premi al Merito Sportivo

Con l’obiettivo di valorizzare le abilità motorie e l’impegno come competenze di vita acquisite, prima dell’inaugurazione della mostra Fondazione CRC consegna 30 premi per il merito sportivo dal valore di 1.000 euro a ragazzi tra i 14 e i 18 anni che proseguono nell’attività frequentando le scuole superiori di secondo grado. Un incentivo e un riconoscimento per chi riesce a portare avanti l’impegno sportivo in un periodo di vita che, come dimostrano i dati, vede una tendenza significativa ad abbandonare la pratica sportiva. L’elenco dei premiati è disponibile alla pagina https://fondazionecrc.it/wp-content/uploads/2024/03/Merito-Sportivo-Graduatoria-per-pubbicazione_28.03.2024.pdf