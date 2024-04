3 su 4 preferiscono acquistare direttamente dagli agricoltori

Quasi 3 italiani su 4 (73%) ritengono che acquistare direttamente dall’agricoltore sia il modo migliore per avere la garanzia della sicurezza di quanto portano in tavola tra tutte le forme di distribuzione, dal supermercato al web, secondo l’indagine di Coldiretti e Noto Sondaggi che fotografa le nuove tendenze di consumo degli italiani, sostenute dai primati di qualità conquistati dall’agroalimentare tricolore. È quanto evidenzia Coldiretti Cuneo nel ricordare che con l’arrivo della primavera si moltiplicano sul territorio provinciale fiere ed eventi in cui i produttori agricoli possono incontrare direttamente i consumatori e proporre gustose specialità a Km zero contro tutti i rischi del “fake in Italy” a tavola.

Tra questi appuntamenti, giunge alla 63esima edizione la Fiera di Primavera a Mondovì, in programma sabato 13 e domenica 14 aprile, a cui parteciperanno Coldiretti e Campagna Amica con proposte adatte a tutta la famiglia.

In piazza Carlo Ferrero le fattorie didattiche Coldiretti del circuito Educazione alla Campagna Amica proporranno laboratori per i bambini più curiosi, che potranno scoprire il mondo delle erbe officinali guidati da Carla Ravera di “Cascina Falletti” (sabato 13 aprile, ore 15.30), cimentarsi nella produzione dei formaggi con Roberta Colombero dell’azienda agricola “Colombero Giulio” (domenica 14 aprile, ore 10.30) e avvicinarsi al mondo delle api e del miele con Valter Ellena de “L’Ape Golosina di Cascina Monfrin” (domenica 14 aprile, ore 15.30). Grazie a questi laboratori i più piccoli impareranno, divertendosi, la biodiversità delle nostre terre, l’importanza della stagionalità e l’origine dei prodotti che portiamo ogni giorno in tavola.

Sempre in piazza Carlo Ferrero, spazio alla fattoria degli animali curata dalla cooperativa Colla Bauzano in collaborazione con Coldiretti, in cui bambini e famiglie saranno guidati in un percorso alla scoperta della campagna per conoscere da vicino cavalli, pony, asinelli, vacche e vitellini, capre e pecore.

In più, nei pressi dello stand istituzionale di Coldiretti in piazza Carlo Ferrero, andrà in scena anche quest’anno “PrimaVera Piemontese”, esposizione di bovini di Razza Piemontese a cura di Anaborapi.

Infine, gli agricoltori Coldiretti del circuito Campagna Amica saranno impegnati nella vendita diretta in corso Statuto dove, sotto i tradizionali gazebo gialli, proporranno gustose specialità cuneesi e astigiane: formaggi vaccini, di capra e di pecora, salumi, vini e birre, ortofrutta fresca e trasformata, legumi, confetture e composte come quella di pera Madernassa, miele, tisane, infusi, biscotti, Nocciola Piemonte IGP e derivati quali farina, granella e pasta di nocciole.

“Sarà un’ottima occasione per celebrare il valore della nostra agricoltura contro il ‘fake in Italy’ a tavola, ossia l’invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani che spesso non rispettano i nostri stessi standard in materia di sicurezza alimentare, ambientale e di tutela dei diritti dei lavoratori, facendo concorrenza sleale alle aziende agricole italiane e facendo crollare i prezzi pagati a noi agricoltori” evidenzia il Presidente Coldiretti di Zona Mondovì, Marco Bongiovanni.

“Siamo felici di poter collaborare anche quest’anno alla buona riuscita della Fiera di Primavera, un impegno che ci consente di promuovere la filiera corta tutta italiana e sensibilizzare i consumatori, a partire dai più piccoli, sul rispetto per l’ambiente, gli animali, il territorio e sull’importanza della stagionalità e dell’origine dei prodotti che portiamo ogni giorno in tavola” commenta il Segretario Coldiretti di Zona Mondovì, Gianni Gentile.