Domenica arriva il nuovo tour delle Rocche in E-bike

In una Sinistra Tanaro sempre più rivolta alla vita all’aria aperta, c’è del bello e del buono nell’iniziativa promossa in collaborazione tra Asd Molino Galletto e Langheroero Team per domenica 17 aprile a Canale. Insieme al gruppo delle guide cicloturistiche della Regione Piemonte, che nella capitale del pesco trova il proprio esponente nell’esperta sportiva Patrizia Marsero, scatterà la seconda edizione del tour nelle Rocche del Roero in E-Bike. Si tratterà di una pedalata aperta a tutti, con prenotazione obbligatoria ai numeri 393/44.26.474 o 335/82.78.276 o all’indirizzo e-mail [email protected]. Il ritrovo sarà alle 10 presso il centro sportivo di località Molino Galletto a Canale. Poi, la partenza di un tracciato di 45 chilometri di media difficoltà, comunque adatto alle famiglie, in un dislivello di circa 800 metri: tra i luoghi “eccellenti” del Roero per cui sarà previsto un passaggio, compaiono il “Torion” e la chiesa della Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba, la Torre e il Bosco Fatato di Montaldo Roero, la Castagna Granda di Monteu Roero, e l’area dei piloni di Montà. Si tratterà di un percorso ad anello con un 10% di asfalto, il resto su strade bianche e “single-track”. Saranno previsti il pranzo al sacco e la visita con degustazione presso la Cascina Cà Rossa di Canale. Obbligatorio l’uso del casco: sarà possibile noleggiare le e-bike per chi ne fosse sprovvisto.