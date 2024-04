Atletica – Al via la “stagione estiva”: la pista di Mondovì sarà assoluta protagonista

La primavera ha ormai spalancato le sue porte e, con lei, riparte alla grande anche la stagione outdoor dell’atletica leggera. Questo week end il Piemonte dà il “la” con la fase provinciale delle staffette. Per la Granda, l’appuntamento è fissato al pomeriggio di sabato 6 aprile sulla pista “Fantoni Bonino”, dove l’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ospita il “Festival delle Staffette” valido per l’assegnazione dei titoli provinciali delle staffette di tutte la categoria giovanili e assolute.

Ma sono tante le gare che il Comitato Regionale ha assegnato a Mondovì e che si disputeranno all’ impianto del “Beila”, una delle (sole) tre piste, in tutto il Piemonte che possono ospitare un programma “completo”, complice l’indisponibilità del “Primo Nebiolo” di Torino chiuso per ristrutturazione. Il calendario 2024 proseguirà infatti con la prima giornata dei Campionati provinciali giovanili e le gare Open, domenica 28 aprile, in una vera e propria “Festa dell’Atletica”: la gara è inserita nel calendario World Athletics, cioè rilascia punteggi validi ai fine del conseguimento del ranking internazionale.

Il week end dell’11 e 12 maggio il livello si alza e, con il supporto della Fidal Piemonte, Mondovì è pronta ad accogliere i Campionati Assoluti di Società. Si tratta dell’appuntamento clou per l’atletica piemontese a cui prenderanno parte i migliori atleti della regione per portare punti “pesanti” per la propria società in funzione delle qualificazioni alle finali nazionali.

Nella mattinata di martedì 28 maggio torna l’appuntamento con la giornata finale del Progetto “AtleticaMente”, manifestazione promozionale scolastica (sono attesi oltre 600 ragazzi dai vari Istituti partecipanti) organizzata dall’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – VI – Ambito Territoriale di Cuneo, Comune di Mondovì, Fidal Comitato Provinciale di Cuneo e Liceo Scientifico Statale a indirizzo sportivo “Vasco – Govone – Beccaria” di Mondovì. Una sorta di bell’antipasto di ciò che accadrà una settimana dopo, martedì 2 giugno, quando va in scena lo spettacolo del XXIV “Meeting di Primavera”.

Gli organizzatori sono già da tempo al lavoro per costruire una starting list di livello, con alcuni dei migliori atleti del panorama italiano e non solo. Nel fine settimana dell’8 e 9 giugno, Mondovì farà poi da casa per i Campionati Regionali Master Open, la manifestazione piemontese di riferimento per gli sportivi di ogni età.

È confermato poi, da lunedì 10 giugno a venerdì 9 agosto, l’ “Athletics SPORT Camp”, campus estivo dedicato ai bambini delle scuole elementari che per il terzo anno consecutivo sarà certificato come Edu Camp Coni. Sport a 360° con l’inserimento, oltre all’atletica, di beach volley, basket, nuoto, arrampicata, pallapugno, danza sportiva in un programma in via di definizione che sarà completato anche da laboratori didattici vari in collaborazioni con il CFP.

A fine agosto, si terrà infine il consueto raduno organizzato dalla Fidal Comitato Regionale che con il supporto logistico Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo, ospiterà oltre 100 ragazzi provenienti da tutto il Piemonte e Valle d’Aosta per una decina di giorni.

c.s.