A Cuneo il villaggio per il cuore Anpas

Il 6 aprile le volontarie e i volontari delle associazioni Anpas del cuneese saranno presenti nel Villaggio per il cuore che sarà allestito in piazza Galimberti a Cuneo, dalle 8.30 alle 18.30, per sensibilizzare i cittadini alla prevenzione cardiovascolare e ai corretti e sani stili di vita. Nella stessa giornata sarà possibile accedere screening gratuiti presso le aziende ospedaliere sul territorio.

L’evento del 6 aprile concluderà il Roadshow “Il Piemonte per il tuo cuore” iniziato il 29 settembre 2023 a Torino per la Giornata Mondiale per il Cuore. Il Roadshow ha infatti toccato tutte le province piemontesi con aperture straordinarie di ambulatori negli ospedali e l’allestimento di Villaggi per il cuore.

Le associazioni Anpas della provincia di Cuneo che parteciperanno il 6 aprile alla campagna di informazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e sulla diffusione della cultura della defibrillazione precoce sono: Croce Verde di Saluzzo, Croce Verde Bagnolo Piemonte, Gruppo Volontari del Soccorso Clavesana, Croce Bianca di Ceva, Var – Volontari Ambulanza Roero di Canale,Associazione Volontari Autoambulanza Cortemilia, Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza di Grinzane Cavour,Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani, Croce Bianca Fossano, Croce Bianca di Garessio, Croce Bianca di Ormea, Volontari Ambulanza Vallebelbo di Santo Stefano Belbo, Volontari Valli Monregalesi di Villanova Mondovì.

Il coordinatore Anpas del cuneese, Stefano Pasian: «Il Coordinamento delle Pubbliche Assistenze Anpas del cuneese sarà presente in piazza Galimberti a Cuneo con una rappresentanza di volontarie e volontari per ogni associazione del territorio, anche grazie all’aiuto di Anpas Comitato Regionale Piemonte e del settore Protezione civile Anpas. Avremo l’occasione di incontrare la popolazione e di far conoscere non solo il volontariato Anpas sul territorio, ma anche di fornire informazioni sui rischi dovuti alle malattie cardiovascolari e mostrare le manovre salvavita importanti da attuare nell’immediatezza, qualora ci trovassimo di fronte a un arresto cardiaco. Condivideremo la piazza con altre realtà, Croce Rossa e Misericordia di Cuneo, operatori del Numero unico di emergenza 112 e forze dell’ordine. Grazie alla sinergia, alla preparazione e alla prontezza di tutti gli attori che fanno parte dell’emergenza i cittadini non sono mai lasciati soli».

La Giornata Mondiale per il Cuore – World Heart Day è promossa ogni anno dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in collaborazione con l’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Progetto Vita e Ircomunità.

La Regione Piemonte grazie al supporto di Azienda Zero coinvolge e coordina le attività sanitarie di prevenzione, rivolte a studenti e cittadini.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte ODV rappresenta 81 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.677 volontari (di cui 4.263 donne), 5.502 soci, 701 dipendenti, di cui 82 amministrativi che, con 462 autoambulanze, 249 automezzi per il trasporto disabili, 267 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 587.874 servizi con una percorrenza complessiva di 19.714.238 chilometri.