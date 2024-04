Siblings e autismo, in uno spettacolo delicato che legge la realtà con gli occhi poetici del teatro

Domenica 7 aprile alle ore 16:30 al Cinema Teatro Iris di Dronero (CN), va in scena lo spettacolo per le famiglie dal titolo FRATELLI IN FUGA, di Santibriganti Teatro, con la regia di Maurizio Babuin e interpretato da Luca Serra Busnengo e Andrea Fardella. In questo spettacolo si parla di siblings e autismo, in modo delicato attraverso lo sguardo poetico del teatro. Lorenzo e Michele sono fratelli diversi. Una notte scappano, ma la fuga consentirà loro di capire che li unisce un affetto davvero speciale. Per la vita.

Lo spettacolo si rivolge a un pubblico di famiglie e di bambini e bambine a partire dai 5 anni. Infatti, l’evento fa parte di A Teatro e poi Merenda, la sezione dedicata alle famiglie all’interno di Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero. Alla fine dello spettacolo ci sarà una merenda offerta a tutti i bambini e a tutte le bambine presenti.

“Perché scappi fratellino? Io non riesco a dirtelo, ma per farmi sentire posso urlareeeeeee!”.

Sibling: che strana parola per chi non conosce bene l’inglese. Ha in ogni caso un bel suono: è dolce, musicale, accogliente. Sibling è una parola che significa fratello o sorella e si utilizza di solito quando ci si riferisce ai fratelli e sorelle delle persone con disabilità. FRATELLI IN FUGA ci racconta l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele detto Michi, affetto da sindrome autistica. Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa scappano? Certo c’è un motivo, una causa scatenante che li fa fuggire, ma forse c’è anche altro. Di sicuro per il bambino Lollo non è facile comprendere, accettare e convivere sempre serenamente con un fratello così speciale come Michi. E chissà cosa passa nella testa del bambino Michi quando sta insieme al fratello più piccolo? Quel che è certo è che la loro avventura di una notte, piena di imprevisti e difficoltà, di paure ed emozioni, ma anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro è un legame davvero speciale e tale resterà anche quando saranno “grandi”: come dicono i piccoli.



Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Paideia Onlus che ha sostenuto il progetto, e ci ha accompagnato nella conoscenza delle problematiche legate ai siblings e all’autismo attraverso importanti e fondamentali incontri con le famiglie da loro seguite. Lo spettacolo ha l’obiettivo di avvicinare e sensibilizzare l’opinione pubblica su tali tematiche.

FRATELLI IN FUGA ha debuttato nel 2016 presso la Casa Teatro e Ragazzi Giovani di Torino, nell’ambito di Hey, brother! Convegno internazionale sul tema dei siblings, fratelli e sorelle di persone con disabilità, organizzato dalla Fondazione Paideia Onlus.

Premio Giuria Ragazzi – Festival Internazionale I Teatri del Mondo 2020

Premio Giuria Esperti – Festiva Internazionale I Teatri del Mondo 2020

PICCOLA TRILOGIA DEGLI ALTRI BAMBINI

Progetto per uno sguardo oltre

Lo spettacolo fa parte del progetto Piccola trilogia degli altri bambini che nasce con l’intento di suscitare, attraverso il divertimento e l’emozione, riflessioni in merito ad argomenti delicati. Di questa trilogia fanno parte: YoYo Piederuota, che di recente ha vinto il premio Enfanthéâtre 2023/2024 della città di Aosta; Ahi! Ahia! Pirati in corsia!; Fratelli in fuga.

FRATELLI IN FUGA

Storia di Lollo e Michi

Domenica 7 aprile ore 16:30

Cinema Teatro Iris, Piazza Martiri 5, Dronero (CN)

Di Bàbuin, Abbruzzese, Busnengo, Fardella

Ideazione e regia Maurizio Bàbuin

Con Luca Serra Busnengo e Andrea Fardella

Scene Giovanni e Marco Ferrero in collaborazione con Siyana Mihova

Costumi Eva Maria Cischino

Foto di scena Stefano Roggero

Video Fabio Melotti

Luci e suoni Nicola Rosboch

Aiuto regia Arianna Abbruzzese

Con la preziosa collaborazione della dott.ssa Marcella Amerio

Produzione Santibriganti Teatro

In collaborazione e con il sostegno della Fondazione Paideia

La stagione teatrale 2024 “Zona Franca” dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro, è stata realizzata con il sostegno dei Comuni di Caraglio, Busca e Dronero, della Fondazione CRC della Fondazione CRT e della Regione Piemonte.

In collaborazione con Torino Fringe Festival, In-Box Verde, ARCI, Terres e Teatranza.

Santibriganti Teatro aderisce al Comitato Emergenza Cultura.

Biglietti online su www.ticket.it e su www.santibriganti.it

Oppure https://www.ticket.it/festival/zona-franca.aspx

