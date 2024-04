Pallapugno Serie A: prima giornata falcidiata dal maltempo, una sola gara giocata

Nella prima giornata del campionato italiano di Serie A Banca d’Alba si è giocata una sola partita: rinviati per la pioggia e la successiva impraticabilità dei campi gli incontri di Cortemilia, tra il Marchisio Nocciole di Massimo Vacchetto e il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Marco Battaglino (sarà recuperato mercoledì 24 aprile alle 20.30), quello di Castagnole delle Lanze, tra l’Araldica di Enrico Parussa e la Virtus Langhe di Alessandro Vacchetto (sospesa sull’1-0, riprenderà in data da definire), quello di Canale, tra la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto e l’Acqua San Bernardo Subalcuneo di Davide Dutto (sarà recuperato mercoledì 17 aprile alle 20.30) e quello di Alba, tra la Cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto e l’Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino (sarà recuperato in data da definire).

Intanto, primo punto della stagione, a Dolcedo, per i campioni d’Italia dell’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola che superano 9-4 l’Alta Langa di Fabio Gatti. Turno di riposo per la Bormidese di Davide Barroero.

La Serie A Banca d’Alba ora si fermerà una settimana perché da domani, martedì 2, a sabato 6 aprile, è in programma il campionato europeo della Cijb, a Freixo de Espada à Cinta, in Portogallo. Occhi puntati sul gioco internazionale maschile, con l’Italia vicecampione del mondo nella rassegna iridata di Alzira.

Il commissario tecnico Giorgio Vacchetto ha convocato Marco Battaglino, Bruno Campagno, Roberto Corino, Fabio Gatti, Enrico Parussa, Enrico Rinaldi, Massimo, Paolo e Alessandro Vacchetto, mentre nel team femminile, guidato da Olimpia Luparia, ci saranno Rebecca Klippl, Lorenza Mignone, Nathalia e Madeleine Di Curzio (impegnate nel gioco internazionale), Milena Cavagnero e Martina Giubergia (coppia del torneo di one wall). Nello staff c’è anche il medico Roberto Campini.

Serie A Banca d’Alba – Prima giornata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Alta Langa 9-4

Marchisio Nocciole Cortemilia-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva rinviata a mercoledì 24 aprile alle 20.30

Araldica Castagnole-Virtus Langhe sospesa sull’1-0 proseguirà in data da definire

Cantina Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo San Biagio rinviata in data da definire

Bfm Macchine Agricole Canalese-Acqua San Bernardo Subalcuneo rinviata a mercoledì 17 aprile alle 20.30

Riposa: Bormidese

