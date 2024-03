Ruote e Zoccoli: Un’Avventura di Inclusione e Passi di Libertà

Il Paradriving è una vera e propria disciplina olimpica dedicata ai portatori di disabilità fisiche che attraverso l’uso della carrozza e di aiuti specifici per ogni patologia, possono competere con i non portatori di handicap.

Per la prima volta in Piemonte l’Associazione Le Terre di Wendy ASD intende coinvolgere ragazzi con disturbi dello spettro autistico, psichiatrici e con disabilità intellettiva in un progetto che propone un percorso con carrozze trainate da cavalli.

La partenza prevista sarà il 2 aprile 2024 “Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo” da Cuneo, in mattinata, per arrivare a Torino Sabato 6 Aprile 2024.

Le tappe del percorso saranno Fossano, per proseguire il giorno dopo a Savigliano, Bra, Moncalieri e infine Torino.

Il progetto ha il patrocinio del Comune di BRA.

La prima parte del percorso verrà svolta nel parco fluviale per poi proseguire su strade secondarie e in alcuni tratti lungo l’Antica Via Reale dei Savoia, nel pieno rispetto della sicurezza e del benessere di cavalli e passeggeri; le persone con disabilità e i loro caregivers che viaggeranno insieme, si alternano per ogni tappa e saranno individuati con i servizi sociali di competenza.

L’arrivo delle carrozze a Bra è previsto per il pomeriggio di

giovedì 4 aprile in piazza Giolitti

h 16.00

dove è previsto un momento di accoglienza con i saluti del sindaco Gianni Fogliato.

È gradita la vostra partecipazione.

Il progetto supportato da una rete di volontari ha la finalità di offrire un’esperienza inclusiva attraverso lo sport equestre.