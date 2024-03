Pallapugno: le squadre dell’Acqua San Bernardo Subalcuneo sono pronte per la stagione 2024

Si è svolto nell’ormai tradizionale sede dello Spazio incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il vernissage delle squadre dell’Acqua San Bernardo Subalcuneo, dai Pulcini sino alla Serie A, aprendo ufficialmente la stagione 2024 del ‘balon’.

La numerosa platea è stata accolta dal saluto di Claudia Martin, Consigliere di Amministrazione Fondazione CRC e delegato provinciale CONI, in veste di “padrone di casa” seguito dagli interventi istituzionali di Paolo Bongioanni, Consigliere Regione Piemonte, Luca Serale, vicesindaco della Città di Cuneo, e Luca Selvini, consigliere Federazione Italiana Pallapugno, nonché segretario della Subalcuneo Pallapugno. Continua il legame con il marchio Acqua S.Bernardo, rappresentata da Edoardo Biella, che da otto stagioni è al fianco delle società sportive cuneesi con l’obiettivo di esaltare i valori condivisi dello Sport. Tra gli sponsor, sono intervenuti i rappresentanti di Generali Assicurazioni Cuneo, Aurelio Cavallo e Luigi Lavigna.

La maglia ufficiale della stagione 2024 è stata presentata dal presidente Agostino Toscano, accompagnato dal Consiglio direttivo composto dal segretario Luca Selvini e dai consiglieri Elio Capello, Franco Civallero Marco Daziano e Adriana Franza.

La presentazione ufficiale delle varie quadrette ha preso il via con l’intervento del soprano Serena Garelli, che si è esibita live, eseguendo l’Inno della Subalcuneo, da lei composto. Dalla categoria dei Promozionali agli Esordienti (due squadre) ed agli Allievi, sino all’Under 21 ed alla Serie C2, per raggiungere la Serie A. Particolarmente emozionante la ‘chiamata’ di squadra e staff della massima Serie, introdotta da Mario Pasquale, statistico del balon e telecronista di tutte le gare della Subalcuneo. Davide Dutto, classe 1995, trentaseiesimo battitore della società cuneese, al nono campionato in Serie A con un totale di 200 partite ufficiali disputate, sarà il capitano. Roberto Corino, classe 1980, al ventiseiesimo campionato nella massima Serie, giocatore con il maggior numero di gare disputate 664 nella storia del balon. Enrico Rinaldi, classe 1987, terzino al muro, per la settima stagione difenderà i colori biancorossi. Manuel Brignone, classe 1987, occuperà la posizione di terzino al largo, mentre il ruolo di riserva assegnato a Andrea Corino. Direttore tecnico Giuliano Bellanti accompagnato da Mattia Dho e da un nutrito staff: Lorenzo Terreno (preparatore atletico); Enrico Marino, Lorenzo Bergese, Gianluca Galetto e Sara Moretti (fisioterapisti); Gianmario Terreno (asciugapalloni).

L’appuntamento per tutti gli appassionati è dunque già rivolto all’imminente esordio della Serie A-Banca d’Alba: dopo l’esordio in trasferta, in programma lunedì 1° aprile a Canale, con la Bfm Macchine Agricole Canalese di capitan Cristian Gatto, lo sferisterio “Città di Cuneo – Francesco Capello” tornerà ad animarsi nel pomeriggio di domenica 14 aprile (ore 15.00) per il match Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole.

PROMOZIONALI

Umberto Scarzello, Matias Borlino, Mattia Serra, Alexiei Selvini, Nina Fassi, Carlo Crosetto, Giovanni Musso, Gabriele Romoli, Daniel Muraku, Amedeo Antezza, Jorge Barbero, Giacomo Delfino

DIRETTORI TECNICI: Andrea Giubergia e Luca Perano

ESORDIENTI B

Pierstefano Beccotto, Simone Dutto, Leonardo Gastaldi, Giacomo Vercellone, Edoardo Erario, Mattia Gribaudo

DIRETTORE TECNICO: Giorgio Borgognone

ESORDIENTI A

Sasha Selvini, Mattia Fantino, Andrea Michelis, Tommaso Saracino, Gioele Sorzana

DIRETTORE TECNICO: Terreno Lorenzo

ALLIEVI

Gabriele Ferreri, Leonardo Tallone, Alessio Serra, Martina Giubergia, Gabriele Pittavino

DIRETTORE TECNICO: Lorenzo Terreno

UNDER 21

Matteo Rebuffo, Nicolò Vit, Samuele Varrone, Matteo Re, Federico Folghera

DIRETTORE TECNICO: Manuel Brignone

SERIE C2

Cristian Tafani, Gabriele Bianco, Mattia Baracco, Luca Perano, Emanuele Cavallo

DIRETTORE TECNICO: Mattia Dho

SERIE A – ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO

BATTITORE: Davide Dutto

CENTRALE: Roberto Corino

TERZINO AL MURO: Rinaldi Enrico

TERZINO LATERALE: Manuel Brignone

QUINTO GIOCATORE: Corino Andrea

DIRETTORE TECNICO: Bellanti Giuliano, Mattia Dho

Serie A – staff

Preparatore Atletico: Lorenzo Terreno

Fisioterapisti: Enrico Marino, Lorenzo Bergese, Gianluca Galetto, Sara Moretti

Asciuga Palloni: Gianmario Terreno (tattica)