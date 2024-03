Serie D: botta e risposta tra Lionetti e Giallombardo, 1-1 tra Bra e Lavagnese

1 punto che considerare prezioso è “poco”, soprattutto per la piega che aveva preso la partita. Oggi pomeriggio all’Attilio Bravi, 1-1 tra Bra e Lavagnese nell’anticipo in vista delle festività pasquali. A Lionetti ha risposto Giallombardo, sempre nella prima frazione. Con il “segno X”, i padroni di casa si sono portati a 56 punti in classifica. Andiamo in cronaca.

PRIMO TEMPO

Prima del calcio d’inizio, premi speciali al centrocampista Zakaria Daqoune (150 presenze in D con il Bra) e a mister Roberto Floris (per aver raggiunto il 1000° giorno da tecnico braidese). Padroni di casa in giallorosso, in verde fluo la Lavagnese. Ghigliotti prova la gran botta da dentro l’area al 2′, grande risposta in tuffo di Piras. Destro a pelo d’erba di Daqoune dai 16 metri, Donini controlla al 3′. Dai 25 metri Romanengo lascia partire un sinistro incredibile (12′), Piras vola sotto l’incrocio dei pali a deviare la sfera in corner. Lavagnese in gol al 19esimo: angolo di Lombardi, colpo di testa (vincente) in area piccola di Lionetti e 0-1. Punizione defilata dalla sinistra battuta da Marchisone, una doppia deviazione per poco non beffa Donini, “colpo di reni” e palla in corner al 26′. Il Bra fa 1-1 al 38esimo: splendida azione dei giallorossi, Daqoune innesca Marchisone che trova Pautassi sul corridoio mancino, palla a centro area per Giallombardo che mette la firma sul pareggio con un sinistro preciso e in corsa.

Nel secondo minuto di recupero, Zakaria Daqoune rimane a terra dopo un contrasto di gioco: è necessario l’intervento dei sanitari e della barella, che successivamente lo trasporteranno all’ospedale di Verduno per i doverosi accertamenti. Infortunio alla gamba destra: si tratta della frattura scomposta del perone, come confermato dall’osteopata giallorosso Andrea Ferrari (auguri di pronta guarigione dalla redazione sportiva di Ideawebtv ndr).

1-1 all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Fastidio avvertito da Marchisone al ginocchio (10′) e mister Floris lo sostituisce precauzionalmente con Gyimah. Calcio di rigore per la Lavagnese al 13′, per il contatto in area tra Giorcelli (ammonito) e Cericola; dagli 11 metri Lombardi spiazza Piras (14′) ma coglie il palo e si rimane sull’1-1. Si arriva al 39esimo, bella incursione in area di Pautassi, dalla sinistra, la sfera attraversa tutta l’area piccola senza essere deviata in porta, Al secondo dei quattro minuti di recupero, Marchetti sfiora l’eurogol; destro dai 30 metri (circa) e pallone che va molto vicino all’incrocio dei pali. Finisce così, 1-1.

Su gentile concessione di Andrea Lusso, le foto di Bra-Lavagnese (CLICCA QUI)

TABELLINO

Bra: Piras, Tos, Tuzza, Musso, Pautassi, Marchetti, Giorcelli, Giallombardo (16′ st Vaiarelli), Bosio, Marchisone (10′ st Gyimah), Daqoune (46′ pt Gerbino).

A disp: Tchokokam, Magnaldi, Matija, Fogliarino, Omorogbe, Saretti.

Allenatore: Roberto Floris.

Lavagnese: Donini, Ghigliotti, Vannucci, Romanengo (36′ st Marcellusi), Giammarresi, Berardi, Lupinacci, Lionetti, Cericola, Lombardi, Masini.

A disp: Ragher, Sanguineti, Bassini, Soplantai, Suarato, Mulattieri, Righetti, Villa.

Allenatore: Alberto Ruvo.

Arbitro: Martini di Valdarno (assistenti: Caminati di Forlì e Nkenkeu di Parma).

Marcatori: 19′ pt Lionetti (L), 38′ pt Giallombardo (B).

Note: pomeriggio con timido sole ma freddo, terreno di gioco in buone condizioni, circa 200 spettatori. Ammoniti Giorcelli, Pautassi, Gerbino (B).