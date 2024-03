TDR 2024 – Tripletta Piemonte in Semifinale! Eliminata l’U23 Femminile

Genova, 27 Marzo 2024 – Dopo un giorno di riposo riprende di slancio la corsa ai titoli italiani Under 19, Under 17, Under 15 e femminile nel 60^ Torneo delle Regioni della Lega Nazionale Dilettanti #tdr2024. Conclusa la fase a gironi le 32 Rappresentative ancora in gioco si sono rituffate nell’agone del clima agonistico con le partite ad eliminazione diretta sui campi tirati a lucido della Liguria. Protagonista Genova come Capitale Europea dello Sport 2024 con otto terreni di gioco dove si sono disputate tutte le prime partite ad eliminazione diretta di oggi.

I Quarti di finale hanno confermato quanto già intravisto nella fase a gironi. Le differenze tra le varie anime calcistiche giovanili delle Regioni si sono assottigliate al netto dei numeri dei tesserati. Come nei gironi anche nei Quarti, tranne alcune eccezioni, le sfide sono stata decise da episodi o da sfumature. Sono segnali chiari di un innalzamento medio della qualità. Il primo turno ad eliminazione diretta ha fotografato questo andamento: su sedici partite, ben 14 gare si sono risolte ai rigori o con uno scarto minimo.

Nel complesso, un altro aspetto che trova riscontro nei numeri, da sottolineare l’imprevedibilità degli esiti delle gare, il coraggio e la voglia di proporre gioco dimostrato da tutte le 78 Rappresentative partecipanti. Nelle 130 partite disputate fin qui, 18 dei successi sono stati frutto di rimonte, tanti pareggi con più di due gol sono stati il risultato di sorpassi e controsorpassi. Con le Rappresentative giovanili della LND non ci si annoia mai. Le sedici Rappresentative qualificate alle semifinali delle quattro categorie Under 19, U17, U15 e femminile rappresentano ben nove regioni. Piemonte VdA e Veneto portano in semifinale tre Rappresentative ciascuna. Due per Campania, Emilia Romagna e Lombardia. Calabrie e Marche rimangono in corsa nell’Under 19, Abruzzo nell’Under 15, Trento nel femminile.

RISULTATI QUARTI DI FINALE

27 Marzo

UNDER 19

Abruzzo-Calabria 5-6 dtr (2-2)

Piemonte VdA-Sicilia 2-1

Veneto-Marche 0-1

Lombardia-Emilia Romagna 2-3

UNDER 17

Puglia-Piemonte VdA 1-2

Veneto-Molise 3-2

Liguria-Lombardia 1-2

Toscana-Campania 7-8 dtr (0-0)

UNDER 15

Abruzzo-Lombardia 2-1

Veneto-Trento 1-0

Campania-Friuli VG 8-7 dtr (2-2)

Piemonte VdA-Lazio 7-5 dtr (2-2)

FEMMINILE

Toscana-Veneto 2-4 dtr (0-0)

Lombardia-Marche 4-0

Trento-Piemonte VdA 3-1

Campania-Emilia Romagna 0-1

PROGRAMMA SEMIFINALI

28 Marzo

UNDER 19 (ore 15.00)

Piemonte VdA-Marche (“25 Aprile” Genova)

Calabria-Emilia Romagna (“Ligorna” di Genova)

FEMMINILE (ore 15.00)

Veneto-Emilia Romagna (“G.B. Ferrando” di Genova)

Lombardia-Trento (“Begato 9” di Genova)

UNDER 17 (ore 11.00)

Piemonte VdA-Campania (“25 Aprile” di Genova)

Veneto-Lombardia (“Ligorna” di Genova)

UNDER 15 (ore 11.00)

Abruzzo-Piemonte VdA (“G. B Ferrando” di Genova)

Veneto-Campania (“Begato 9” di Genova)

29 Marzo – finali

“Sciorba Stadium” di Genova

UNDER 19

Una categoria nel segno del rinnovamento totale. Nessuna delle quattro semifinaliste del 2023 si è confermata. In questa edizione il quadro ha cambiato completamente tinte. Tutto si è deciso negli ultimi istanti ed anche oltre. L’Emilia centra un traguardo che le mancava dal 2018. La Calabria celebra un risultato che non festeggiava dal 2006! La Lombardia per il secondo anno di fila non supera i quarti. Il Veneto centra un obiettivo che inseguiva dal 2015, il Piemonte VdA non ci riusciva dal 2017. L’Abruzzo e la Calabria sono state protagoniste entrambe di una gara strepitosa animate dalla voglia di riscrivere le proprie storie nel TDR. Il primo tempo è terminato sull’1-1. Nella ripresa i ragazzi di mister Di Camillo si sono portati avanti. Quelli di Scorrano hanno acciuffato il pari con un autogol in mischia e poi sulle ali dell’entusiasmo si sono dimostrati chirurgici dagli undici metri. La Sicilia è passati in vantaggio con Romano, il Piemonte VdA ha reagito subito con Birtolo e al quarto d’ora della ripresa ha piazzato il colpo vincente con Morganti Le Marche si sono fatte bastare il gol di Postacchini al 46’ poi sono riuscite a controllare il Veneto fino al fischio finale. L’Emilia Romagna ha centrato l’impresa grazie ad un primo tempo strepitoso marchiato a fuoco dalle fiammate del bomber di categoria Frimpong (doppietta, 4 centri al TDR) e Sansonetti. Alla Lombardia non è bastato il terzo gol nella competizione di Vairani e la firma di Cirillo che ha riaperto i giochi al 20’st.

FEMMINILE

Nel segno della tradizione, come nel 2023 anche nel 2024 passano in semifinale Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Il Trento prende il posto della Liguria. Nonostante il blasone e la forza del movimento, non è stato facile soprattutto per il Veneto e l’Emilia Romagna che s’incontreranno in semifinale come nel 2023. Dopo un anno di pausa Trento torna in semifinale. Il Piemonte VdA per la seconda edizione consecutiva non supera i Quarti. Il Veneto per il secondo anno di fila entra nel gruppo delle migliori quattro, la Toscana dal 2017 non supera i Quarti. La Lombardia si conferma decana della disciplina, può continuare ad inseguire il suo undicesimo titolo. L’Emilia Romagna non arrivava così lontano dal 2016. Riavvolgiamo il nastro per vedere l’andamento delle gare. La Toscana ha provato a fare lo sgambetto al Veneto. Lo 0-0 dei tempi regolamentari non deve ingannare, la partita è stata divertente. Ai rigori le venete hanno dimostrato più lucidità. Il Trento ha scavato un fossato nella prima metà del match andando sopra di tre lunghezze con Lucchetta, Scarazzini e Slomic. Il Piemonte VdA ha reagito troppo tardi. Lombardia-Marche è stata l’unica sfida dei Quarti con uno sviluppo lineare. Le lombarde hanno chiuso in vantaggio il primo tempo e sono esondate nella ripresa chiudendo sul 4-0. Protagoniste Vischi, Antoniazzi, Gola e Prederi. L’Emilia Romagna ha capitalizzato il gol di Dal Brun al 5’st. La Campania esce dal torneo a testa alta.

UNDER 17

Per la Puglia sfuma il sogno delle semifinali che mancano ormai da tanti anni. I Campioni in carica del Piemonte VdA possono continuare a difendere il titolo vinto in casa nel 2023. Il Veneto torna tra le prime quattro d’Italia dopo tre edizioni. La Liguria rimanda ancora l’appuntamento con le semifinali che ormai mancano da tanto tempo. La Lombardia invece centra l’obiettivo che non riusciva a conquistare dal 2016. La Campania tra le prime quattro d’Italia per il secondo anno di fila. La Toscana non riesce a ripetere l’impresa del 2019. Quattro gare per cuori forti, tre successi di misura ed un epilogo ai calci di rigore. Veramente labile la differenza tra il successo e la sconfitta nell’Under 17 con otto Rappresentative competitive. Tra Puglia e Piemonte VdA è successo tutto nel primo tempo nel giro di 11’. Avanti i pugliesi al 20’ con Russo. I piemontesi hanno ribaltato il match al 22’ con Di Francesco ed al 31’ con Costa. Bellissima anche la partita Veneto-Molise con i primi subito in fuga con un 3-0 blindato apparentemente nel primo tempo (Campagnaro e doppietta di Montanari). Nella ripresa i molisani hanno confermato il carattere già dimostrato nel girone riportandosi sotto con le reti di Antinucci (terzo centro al TDR) e D’Amico ma non è bastato. Tra Toscana e Campania non sono bastati i tempi regolamentari. Ai rigori decisivo il penalty realizzato da Lucci.

UNDER 15

Grande ricambio rispetto alla scorsa edizione. Su quattro semifinaliste l’unica superstite è il Veneto. L’Abruzzo supera i campioni in carica della Lombardia e torna in semifinale dopo sette anni. Anche la Campania interrompe il digiuno ed eguaglia il risultato del 2016. Il Friuli VG dal 2015 non riesce ad entrare tra le prime quattro. Il Piemonte VdA bene come nel 2018, il Lazio rimanda l’appuntamento per la terza edizione di fila. Il Veneto centra le semifinali per il secondo anno consecutivo. Due sfide sono state decise ai rigori, le altre due con altrettanti successi di misura. Basta questo dato per fotografare i Quarti di finale vissuti sui centimetri. Il pubblico di certo non si è annoiato. Tra Abruzzo e Lombardia succede tutto nel secondo tempo. Al 10’ Cannarazzo porta in vantaggio gli abruzzesi. In 3’ in pieno recupero la partita esplode. Al 35’ Maggi riporta in gara i lombardi, tre minuti dopo Monga firma la rete decisiva per l’Abruzzo. Il Veneto ha faticato non poco ad avere ragione di un Trento attento e ben messo in campo. Il gol che ha permesso ai veneti di passare il tuno è arrivato solo al 29’st con De Marchi al suo primo gol nel Torneo. Lazio e Piemonte Vda si sono rincorse per tutta la partita con una serie di sorpassi mozzafiato. Inevitabile e forse anche giusto l’epilogo ai rigori che ha sorriso ai secondi. Al Lazio non è bastato il terzo gol nel torneo di Lulaj. Tra i piemontesi a segno Aversano e Olivero. Campania e Friuli VG hanno dato vita ad un incontro senza una logica apparente e quindi bellissimo da vedere. Dopo un primo tempo quasi quieto le squadre si sono scatenate nella ripresa. Il Friuli è andato in vantaggio con Brahollari, i campani nel giro di 6’ hanno ribaltato la gara con Russomando e Romano. Quando il match sembrava segnato Saro ha trovato il suo terzo centro al TDR che ha allungato la sfida ai rigori con i campani che hanno reagito dimostrandosi infallibili dagli undici metri.