Firmato il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Verzuolo e l’Asl Cn1

Firmato questa mattina, 27 marzo 2024, il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Verzuolo e l’Asl Cn1 per i locali dell’ala Nord Ovest del Municipio. Negli spazi messi a disposizione dal Comune e ristrutturati con risorse proprie per totali 64mila euro, l’Asl Cn1 trasferirà per circa un anno e mezzo le attività attualmente site nella “Casa della Salute”. Lo spostamento temporaneo consentirà all’Azienda Sanitaria di iniziare i lavori di ristrutturazione dell’immobile che diventerà la futura “Casa della Comunità” (attuale Casa della Salute) sito in piazza Willy Burgo. I lavori, finanziati attraverso il PNRR, inizieranno nel mese di Settembre 2024 per concludersi a fine 2025. Alla firma del contratto in rappresentanza del Comune il sindaco di Verzuolo GianCarlo Panero, l’assessore del Comune di Verzuolo Mattia Quaglia ed il segretario generale del Comune di Verzuolo Carmela Donatella Mazzotta (rogante e firmataria del contratto). In rappresentanza dell’Asl Cn1 il direttore generale Giuseppe Guerra, firmatario del contratto, e Gabriele Ghigo, direttore del Dipartimento Territoriale. Hanno preso parte all’incontro la Regione Piemonte con il presidente della Regione Alberto Cirio, l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi e i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso. Presente anche Marco Gallo, presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Asl Cn1. Ad aprire l’incontro il sindaco di Verzuolo GianCarlo Panero: «Questa mattina segniamo un grande risultato – ha detto -: una scelta fondamentale per avvicinare la sanità ai cittadini non solo di Verzuolo, ma di tutta la Valle Varaita. Ringrazio tutti coloro che si sono spesi affinché questo contratto andasse in porto a partire dall’assessore regionale Icardi che nel 2020 presentò l’evoluzione della Casa della Salute in Casa della Comunità». Ha proseguito l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi: «La realizzazione dei lavori con il contributo economico del Comune è il segnale di una collaborazione effettiva ed efficace che a Verzuolo non è mai venuta meno, a partire dal riconoscimento da parte della Regione, nel 2020, della Casa della Salute, che ora viene trasformata in Casa della comunità. La nuova Casa della Comunità occuperà una superficie di circa 800 metri quadrati, dove troveranno posto i diversi servizi previsti dal DM 77, tra cui il punto unico di accoglienza, i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, il consultorio e la specialistica ambulatoriale». Quindi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato: «La giornata di oggi conferma alcune priorità del nostro mandato: scuola, salute e coinvolgimento del territorio. Il progetto per la Casa della comunità di Verzuolo, del valore superiore a 1,5 milioni di euro, darà una nuova risposta concreta ai bisogni legati alla medicina territoriale: così potremo curare meglio le persone e garantire a tutti il diritto alla salute. Se si lavora insieme come è avvenuto a Verzuolo, i risultati arrivano». Il direttore generale Giuseppe Guerra: «Il risultato di oggi è frutto della costante e fattiva collaborazione tra l’Asl Cn1 e il Comune di Verzuolo e Regione Piemonte per perseguire l’obiettivo di garantire la salute della popolazione residente in quest’area. Ringrazio il sindaco GianCarlo Panero e il segretario comunale Carmela Donatella Mazzotta per il lavoro svolto e la Regione per il supporto fornito».