Volley A1/F: Cuneo, tutto in una sera! A Firenze per conquistare la salvezza

Serie A1, ultimo atto: le gatte vanno a Firenze per giocarsi la permanenza nella massima categoria. L’incontro Bisonte Firenze-Honda Olivero S.Bernardo Cuneo, in programma domenica 24 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 17,00, è valido per il ventiseiesimo ed ultimo turno del campionato di Serie A1 Tigotà.

Nonostante i 3 punti conquistati da Bergamo nel recupero contro Trentino disputato mercoledì sera, le chance di permanenza in A1 per Cuneo non sono cambiate: in caso di arrivo a pari punti con le bergamasche, sarebbero proprio le gatte a salvarsi. In virtù dei 7 match vinti nel corso del campionato, un numero che Bergamo non può più raggiungere essendo, ad oggi, ferma a 5 incontri vinti e con un solo turno ancora da disputare. E quel turno mette di fronte le lombarde in casa contro Scandicci, la seconda forza del campionato, a caccia di punti preziosi per non perdere posizioni in vista dei playoff scudetto.

Tornando in casa Cuneo, sulla carta è sicuramente più abbordabile l’incontro in trasferta con Bisonte Firenze, in quanto le fiorentine non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato: sono fuori dalle coppe che contano, ma sono anche già aritmeticamente salve da diverso tempo. All’andata l’incontro si è giocato al Palazzetto dello Sport di Cuneo, all’antivigilia di Natale, e si è concluso con un tiratissimo 3-2 in favore delle toscane.

Le gatte possono sognare la salvezza che resta ampiamente nelle loro corde, molto dipenderà da come si approcceranno al match in terra toscana, in parte verrà chiamato in causa anche il calendario, quest’ultimo sembra sorridere alle biancorosse. Come detto, anche in caso di arrivo a pari punti con Bergamo, la classifica finale sarebbe comunque a vantaggio di Cuneo, assicurandole un altro campionato in A1.

Concentrazione alle stelle e motivazioni altissime per le ragazze allenate da coach Stefano Micoli, in attesa di liberare l’urlo finale e di poter celebrare nel migliore dei modi la tanto agognata permanenza in massima serie.

“Sicuramente per noi sarà una partita molto importante. – dice Alice Tanase – La definirei “la partita”. Dovremo entrare in campo concentrate e focalizzate su quello che è l’obiettivo senza pensare a cose esterne ma solo a quello che noi dobbiamo fare. Ci siamo allenate bene, è stata una settimana intensa e abbiamo lavorato sulle cose da migliorare rispetto all’ultima gara. Importante sarà l’atteggiamento con cui scenderemo in campo e affronteremo la partita. Loro sicuramente hanno un gioco molto veloce, per provare a limitarlo dovremo battere in modo efficace per provare a staccare la palla da rete e provare a giocare con il muro e difesa. Dobbiamo comunque focalizzarci su noi stesse e sulla voglia che abbiamo di fare punti.”

La partita verrà trasmessa in pay-per-view: in diretta televisiva sul canale satellitare Sky Sport 1 e in streaming sulla piattaforma digitale Now Tv.

EX DI GIORNATA

L’opposto Anna Adelusi, attualmente alle prese con un infortunio al tendine d’Achille, nel 2022-23 ha vestito la maglia di Firenze.

La schiacciatrice Terry Ruth Enweonwu, prima di accasarsi a Cuneo in estate, ha militato nella squadra del capoluogo toscano per tre stagioni di fila.

Anche la centrale Amandha Sylves ha vestito i colori di Firenze nel 2021-22 e nel 2022-23.

Beatrice Agrifoglio, trentenne palleggiatrice, ha giocato a Cuneo dal 2019 al 2023 per un complessivo di tre stagioni.

LE AVVERSARIE

L’Azzurra Volley Firenze ha una storia piuttosto recente. Nasce infatti nel 2022, e cioè da quando la società Azzurra Volley San Casciano (fondata nel 1975 e che nel 1986 cambia la propria denominazione sociale e la declina da Volleyball Arci San Casciano in quella attuale) decide di spostarsi dal piccolo comune di San Casciano verso il capoluogo toscano, dando vita così all’attuale Azzurra Volley Bisonte Firenze. L’ex San Casciano ha molta Serie B nel suo palmares, la prima stagione in A2 la disputa solo nel campionato 2012-13 dove ottiene il suo primo importante successo, ossia la Coppa Italia di categoria e la promozione in A1 avvenuta tramite playoff. Da quel momento in poi è un saliscendi continuo tra Serie A1 e Serie A2 dove tocca anche picchi importanti come la partecipazione ai playoff scudetto nel 2016-17 e la finale di Supercoppa italiana persa nel 2020-21.

GLI ARBITRI

ARBITRO 1: Massimo Florian

ARBITRO 2: Dominga Lot

VIDEOCHECK: Elena Fantoni