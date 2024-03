Turismo in Langhe, Monferrato e Roero: una continua ascesa frutto di accoglienza eccellente e strategie promozionali mirate

Il territorio delle colline di Langhe Monferrato Roero si conferma come una delle destinazioni turistiche più ambite del Piemonte, registrando un notevole incremento di arrivi e presenze nel corso del 2023. Secondo i dati elaborati dall’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte – Visit Piemonte, l’ATL Langhe Monferrato Roero ha visto un totale di 1.471.112 presenze e 667.549 arrivi nel 2023, segnando un importante aumento rispetto all’anno precedente e superando i numeri registrati nel 2019, che vedevano 1.162.462 presenze e 546.924 arrivi (presenze +26% – arrivi +22% rispetto al 2019).

La crescita è stata guidata dall’apprezzamento sempre crescente dei viaggiatori nazionali e internazionali per le bellezze paesaggistiche, l’enogastronomia di qualità e le numerose attività esperienziali offerte.

Particolarmente rilevante è l’interesse per le vacanze di primavera sulle colline di Langhe Monferrato Roero, sia in occasione della Pasqua che durante i ponti del 25 aprile e del 1° maggio.

Con un flusso significativo di ospiti italiani e stranieri, la regione si conferma come una scelta molto ambita per coloro che cercano una fuga rilassante immersi nella bellezza naturale e nella cultura del territorio.

Da un’analisi delle recensioni online emerge un sentiment estremamente positivo, che supera non solo quello del Piemonte nel suo complesso, ma anche di rinomate regioni vitivinicole come la Borgogna, il Chianti e la Franciacorta. Questo testimonia l’impegno straordinario dedicato all’accoglienza negli uffici turistici, da parte nostra e dell’ATL, e delle strutture di ospitalità e ristorazione nel coccolare gli ospiti con dettagli e servizi personalizzati. Ogni giorno, si investe per garantire un’esperienza indimenticabile, stimolando i visitatori a condividere le loro esperienze positive e consolidare così la nostra reputazione come destinazione turistica di prim’ordine e meta imperdibile nel panorama turistico.

Proprio in quest’ottica, l’Ufficio Turistico di Piazza Duomo è stato completamente rinnovato, adottando colori e materiali che esaltano l’essenza del territorio, per offrire un ambiente moderno ed accogliente; anche il Salotto del Turista di Piazza San Paolo ha visto un restyling pensato per creare un’atmosfera ancora più raffinata e ospitale. Alba e le colline di Langhe Monferrato Roero possono così vantare uffici turistici all’avanguardia nel panorama dell’accoglienza.

Guardando avanti, il 2024 ci prospetta un trend in costante ascesa, con tante richieste per i prossimi mesi e già per il 2025.

La crescente popolarità della regione, sia a livello nazionale che internazionale, unita alle costanti promozioni mirate per attrarre i clienti giusti, per migliorare l’offerta turistica e preservare l’ambiente, contribuirà a mantenere elevato l’interesse dei viaggiatori.

In questi giorni, siamo impegnate in un evento promozionale di portata straordinaria a New York, in occasione del Wine Event BBWO – Barolo Barbaresco World Opening 2024, organizzato dal Consorzio Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, che ci vede in prima linea nel presentare la straordinaria bellezza delle nostre colline, i paesaggi Unesco e gli eventi di spicco, oltre all’ospitalità autentica che contraddistingue il nostro territorio, nel contesto di una Conferenza Stampa tenutasi presso il raffinato Pendry Manhattan West, dove, insieme all’ATL Langhe Monferrato Roero, all’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, all’Associazione per i Paesaggi Vitivinicoli Unesco e al Castello di Grinzane, abbiamo avuto l’opportunità di condividere emozionanti racconti e delizie culinarie con oltre 40 giornalisti, influencer e operatori del settore. Durante l’evento, abbiamo narrato il profondo legame tra cultura, territorio, enogastronomia… e cinema. È stata infatti prevista anche la presentazione del film “Trifole”, ambientato nelle affascinanti Langhe, che offre uno sguardo coinvolgente sulle nostre colline e sulle loro storie di famiglia, natura e tradizioni; sarà distribuito negli Stati Uniti e potrà, quindi, rappresentare una grande opportunità di promozione sul mercato americano. L’iniziativa è poi proseguita al Gala Dinner BBWO al rinomato The Shed e poi al Center415, sulla prestigiosa 5th Avenue, dove, nell’ambito dell’evento dedicato ai 180 produttori del territorio, con i loro vini in degustazione, abbiamo presentato le nostre affascinanti proposte di vacanza a operatori del settore e appassionati dei prestigiosi vini. L’entusiasmo manifestato dagli ospiti ha confermato l’incredibile attrattiva nella Grande Mela.

Il mercato americano è uno dei più importanti, mostra una crescita costante e porta con sé ospiti entusiasti di immergersi nelle nostre proposte, desiderosi di vivere esperienze autentiche che permettano loro di scoprire a fondo la cultura dei nostri prodotti e delle nostre tradizioni locali.

Questo straordinario evento è un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno costante nel ricercare clienti che siano in sintonia con l’anima del territorio, ruolo fondamentale per una crescita equilibrata e sostenibile che richiede organizzazione, strategie e investimenti importanti.

Non ricerchiamo solamente clienti facoltosi, ma ospiti che rispettino profondamente il nostro territorio e che siano genuinamente interessati a scoprire e vivere le esperienze uniche che, insieme ai nostri operatori, sappiamo creare e offrire, con passione, per condividere autentiche emozioni.

Lavoriamo ogni giorno per concretizzare le migliori pratiche in termini di sostenibilità ambientale, etica ed economica. Desideriamo che coloro che si avvicinano alle nostre colline diventino viaggiatori consapevoli, desiderosi di scoprire il nostro territorio apprezzando il lento ritmo dei nostri paesaggi e vedendo il loro soggiorno come un’opportunità per vivere la nostra accoglienza, in pieno stile local.

Attraverso iniziative mirate e una promozione sempre attenta e oculata, potremo continuare a distinguerci come meta turistica di eccellenza, attirando visitatori in cerca di esperienze indimenticabili.