Batelman: arriva lo spettacolo di Matteo Fallica

Torna la “stand-up comedy” a Govone: e porta la firma del gruppo Batelman, in collaborazione con il Castello Reale. Venerdì 29 marzo, alle 21.30, il salone incontri “La Serra” di piazza Vittorio Emanuele ospiterà così il nuovo spettacolo di Matteo Fallica. Nato a Bologna nel 1989, nei suoi monologhi non mancano i grandi temi che stanno tanto a cuore ai millennial: omofobi complottisti, monopattini, polpi pazzerelli, banche invadenti e voli Ryanair. Fallica ha partecipato a tre edizioni di “Stand-Up Comedy” in onda su Comedy Central, ha aperto gli spettacoli di Alessandro Cattelan “Salutava Sempre” e nel 2023 ha portato in tour “Cicale”, il suo primo monologo, in più di trenta date dal Piemonte alla Sicilia. Per informazioni e prenotazioni: [email protected].