Power Play – Episodio 9: Centallo rimanda la festa, Savigliano vince in rimonta in C1. Festival del gol per l’ITAR in C2!

La rubrica di IdeaWebTv dedicata alle realtà di futsal della provincia di Cuneo arriva al nono episodio.

SERIE C1

Academy Torino Futsal – Giovanile Centallo 1-0

Bra – Sermig 2-2

Futsal Savigliano – CUS Piemonte Orientale 6-5

Con il turno di riposo dell’Elledì FC in Serie A2 Élite, passiamo direttamente al massimo campionato regionale di calcio a 5, dove sono 3 le compagini della Granda impegnate.

Nel 20°, e terzultimo turno della stagione regolare, la capolista Centallo non sfrutta il primo match point per festeggiare la promozione in Serie B e cade in casa dell’Academy Torino Futsal. L’1-0 maturato a La Cassa per via della rete di Antonacci è un risultato insolito per la compagine di Bosio, abituata a trovare la via del gol con facilità, ma l’opportunità di mettere la ciliegina sulla torta a una stagione incredibile sembra solo rimandata.

Se la prima della classe non muove la classifica, conquista un solo punto il Sermig, secondo della graduatoria, complice un ottimo Bra. Con i sigilli di Solavagione e Tamasco, i braidesi di Bertello salgono a quota 32 punti.

Torna a vincere la Futsal Savigliano. Al PalaMarenco, dopo una prima frazione chiusa sul 2-2, i cuneesi vanno sotto 3-5, ma ribaltano la disputa grazie a un importante ultimo quarto di gioco. Covino mette a segno la sua terza tripletta stagionale in C1, completano l’opera le marcature di Silvestri, Mortara e Singh (gol decisivo).

Nella prossima giornata il Bra fa visita all’Aurora Nichelino e il Savigliano alla Polisportiva Pasta; partita casalinga fondamentale per il Centallo opposto al Top Five.

LA CLASSIFICA DI C1: Giovanile Centallo 2006 49, Sermig 43, Futsal Savigliano 35, Polisportiva Pasta 34, Bra 31, Top Five 33, Academy Torino Futsal 29, Academy Rosta C5 27, CUS Piemonte Orientale 24, Aurora Nichelino 15, Polisportiva Druento 13, San Remo 72 7.

SERIE C2

Albese – Absolute S.g. La Loggia 2-8

Futsal Busca – Polisportiva Libertas Antignano 7-4

Lenci Poirino Onlus – Area Calcio Alba Roero 5-4

Sporting Orbassano – ITAR Futsal 3-13

Niente da fare per l’Albese, superata in casa dall’Absolute S.g. La Loggia, che conquista con una giornata di anticipo la promozione diretta in Serie C1.

Se le reti del Busca contro l’Antignano sono 7, il voto del club cuneese è sicuramente più alto. Il poker di Francesko Lleshi, la doppietta di Barale e la singola di Fiorentino valgono l’ottavo successo in C2, il sesto del girone di ritorno.

Con la sconfitta di misura di Poirino, l’Area Calcio viene superata in classifica e occupa momentaneamente la terzultima piazza del Girone B. Non bastano i gol di Drago, Giudice, Rava e Trinchero per allontanare la zona retrocessione.

Pioggia di gol per l’ITAR con il fanalino di coda Sporting Orbassano. Per i fossanesi esultano Morano e Vada con un tris a testa, Camargo, Dotto e Bergia con le doppiette personali, a segno anche Pietchaki. I 3 punti valgono, prima dell’ultima e decisiva uscita, il terzo gradino del podio.

Tra lunedì 25 e martedì 26 marzo si chiuderà la prima fase della C2 23-24, nell’ultima giornata in programma ci sono ancora diversi i match interessanti: l’Area Calcio sfida in casa l’Orbassano; l’Albese va al PalaBoeri di Settime e trova l’Antignano; derby ITAR-Busca in quel di Fossano.

LA CLASSIFICA DI C2 (GIRONE B): Absolute S.g. La Loggia 43, Gear Fucsia Nizza 38, ITAR Futsal 34, Polisportiva Libertas Antignano 32, ITAR Futsal 34, Onnisport Club 25, Futsal Busca 24, Lenci Poirino Onlus 21, Area Calcio Alba Roero 20, Albese 4*, Sporting Orbassano 3.

* un punto di penalizzazione

SERIE D

Valle Stura – Lisòndria 3-5

Nell’ultima partita casalinga della stagione, il Valle Stura non compie l’impresa contro la corazzata Lisòndria, in piena corsa promozione. Con questo risultato, i valligiani sono sicuri della quinta piazza, ancora prima di disputare il match finale con la Polisportiva Bardonecchia.

LA CLASSIFICA DI D (GIRONE B): CSF V-MAT 29, Lisòndria 29, Polisportiva Bardonecchia 28, Castelnuovo 24, Valle Stura Calcio 15*, Academy Venaria Futsal 11, CH4 Sporting Club 6, Futsal Bussoleno 6.

* un punto di penalizzazione