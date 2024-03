Limone Piemonte: a Nicholas Tosello la borsa di studio “Charlotte Alagna” 2024

È stata assegnata al limonese Nicholas Tosello la borsa di studio in memoria di Charlotte Alagna, dedicata ai ragazzi che si impegnano nel sociale.

La cerimonia di conferimento si è svolta oggi, lunedì 18 aprile 2024, nel Comune di Limone Piemonte alla presenza del sindaco Massimo Riberi, del responsabile della Croce Rossa di Limone Daniele Cismondi, del responsabile del gruppo Protezione Civile di Limone Andrea Astegiano e di Jeane Bernadette Gogot, mamma di Charlotte, 22enne limonese volontaria della Croce Rossa scomparsa prematuramente nel gennaio 2014.

“Quest’anno abbiamo scelto, in accordo con la mamma di Charlotte, di premiare Nicholas per il suo grande impegno nel volontariato, sia nella Croce Rossa che nella Protezione Civile di Limone – ha commentato il sindaco Riberi -. Questa borsa di studio vuole rappresentare uno stimolo per i giovani di buona volontà, desiderosi di mettersi in gioco e di poter fare qualcosa per gli altri”.

Nicholas, 22enne limonese, ex studente del Liceo Economico Sociale a curvatura sportiva “De Amicis”, ha iniziato a collaborare con la sede locale Croce Rossa a 14 anni e da allora ha prestato attivamente servizio presso la sede locale dell’Associazione. Inoltre, è stato tra i primi ad aderire al gruppo Protezione Civile di Limone, fin dalla sua ricostituzione.