“La scuola delle mogli” al teatro del Marchesato

Grande successo per questo primo weekend di repliche del nuovo spettacolo della stagione del Teatro del Marchesato: “La scuola delle mogli” di Molière con la regia di Lionello Nardo sarà ancora in scena questo fine settimana venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 sempre alle ore 21.

Il testo è una commedia classica in costume, il cui protagonista, Arnolfo, è un vecchio bisbetico con il terrore di dover affrontare l’onta infamante delle corna. Ormai avanti con gli anni, ha deciso da tempo di sposarsi, ma per evitare ogni rischio, lo farà secondo un suo piano ben preciso: la moglie che prenderà sarà quella da lui scelta quand’era bambina e che ha avuto cura di crescere in isolamento e nella più completa ignoranza delle cose del mondo. Questo finché Agnese non vede dal balcone della sua casa Orazio, un giovane gentiluomo che comincia a farle la corte e che verrà immediatamente ricambiato. Fino a che punto dunque i piani di un uomo possono resistere di fronte alla potenza dell’amore giovanile? Lo spettacolo è una commedia leggera e godibile, che mostra a tratti momenti di ilarità, equivoci e colpi di scena con un finale che lascerà il pubblico piacevolmente sorpreso.

In scena: Ugo Rizzato, Mauro Bocci, Chiara Miolano, Alberto Gagia, Isabella Signorile, Marino Felice Galizio, Elena Rosso, Salvatore Tafuri, Lionello Nardo.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3336979063 tramite chiamata o messaggio Whatsapp.

Teatro del Marchesato

3336979063

[email protected]