Racconti d’Acqua e Foreste: Cinema al Parco per una Cittadinanza Globale Consapevole

Nel contesto del progetto “Lungo le vie dell’acqua – Ambiente, Cultura, Qualità Di Vita Per Educare Alla Cittadinanza Globale”, il Parco fluviale Gesso e Stura ha organizzato la mini-rassegna CINEMA AL PARCO in occasione delle Giornate Internazionali delle Foreste e dell’Acqua.

Giovedì 21 marzo alla Casa del Fiume la potenza del legame tra uomo e le foreste sarà protagonista del documentario “Innesti”. In un presente in cui l’umanità ha smesso di rispettare i tempi e le esigenze della natura, troviamo la storia di un uomo che ha deciso di ribellarsi. Un esempio di resistenza e resilienza, rispetto e valorizzazione del territorio, amore per le proprie radici e speranza per il futuro. Il documentario, diretto da Sandro Bozzolo e scritto dallo stesso regista insieme a Francesca Arossa, è un racconto di vita poetico e attuale, fatto di pause e sospiri, che vuole parlare alle giovani generazioni con l’impellenza di chi sa che non c’è più tempo. Al confine tra Piemonte e Liguria tra i dolci declivi della Valle Mongia, un intero ecosistema sopravvive immutato: è il castagneto, metafora d’integrazione tra uomo e ambiente. Un patrimonio unico di conoscenze tramandato nei secoli che attraverso la coltura delle castagne si è progressivamente trasformata in cultura, modellando un territorio altrimenti selvaggio e povero. Ettore Bozzolo, padre del regista, è uno degli ultimi custodi di questa tradizione secolare. Il documentario è un viaggio nell’inaspettato universo dei castagneti iniziato nell’aprile del 2000, quando Ettore regalò una telecamera al figlio perché filmasse la potatura del grande albero al centro del bosco. Quello stesso castagno millenario è oggi una testimonianza positiva di riappropriazione e rilancio della tradizione, di fiducia nel futuro e della praticabilità di una economia realmente sostenibile. Sandro ed Ettore saranno presenti alla serata per incontrare il pubblico del Parco.

Venerdì 22 marzo, la Giornata Mondiale dell’Acqua comincerà al cinema Monviso in mattinata con un appuntamento dedicato agli studenti delle scuole superiori promosso da LVIA in collaborazione con il Comune di Cuneo. Per sensibilizzare i ragazzi sultema del diritto all’acqua verrà proiettato il film documentario The Well – Voci d’acqua dall’Etiopia a cui seguirà un dibattito dedicato allo stato dell’accesso all’acqua in Africa e in Italia con la partecipazione di Riccardo Moro e Italo Rizzi per LVIA e dell’Ing. Andrea Ponta, direttore generale di ACDA Cuneo SpA.

Dalle ore 19 alla Casa del Fiume si proseguirà con un connubio di arte cinematografica e gastronomia, in un’atmosfera stimolante e coinvolgente. Lo show cooking curato dall’Associazione “Ricette d’Africa” proporrà al pubblico la degustazione di sapori insoliti introducendo l’intervento del Prof. Riccardo Moro, segretario generale di LVIA sul tema del diritto all’acqua.Alle 20,30 Alejandro Loayza-Grisi, vincitore del Gran Premio della Giuria al Sundance, porterà gli spettatori del film “Utama” sull’ altopiano boliviano, una terra arida dove l’essere umano e la Natura non vivono più in comunione a causa di decisioni prese in luoghi lontani le cui conseguenze però impattano sulla comunità globale e sui singoli individui. Virginio e Sisa sono un’anziana coppia quechua che vive umilmente secondo i ritmi della tradizione. Lui è un allevatore di lama e ogni giorno deve compiere un percorso di molti chilometri per poter trovare qualche stentato ciuffo d’erba e un po’d’acqua per gli animali. Un giorno arriva il nipote Clever con una proposta: i nonni potrebbero andare a vivere in città dove sia lui che suo padre abitano. Improvvisamente lo scorrere del tempo diventa più che mai prezioso e pone la coppia davanti a un dilemma: resistere nell’attesa delle piogge o seguire le orme di altri quechua e lasciare la loro casa per la città?

La rassegna CINEMA AL PARCO vuole promuovere la consapevolezza delle sfide legate alla conservazione delle foreste e alla gestione sostenibile delle risorse idriche, incoraggiando l’adozione di comportamenti responsabili e la promozione di azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto del diritto all’acqua in una prospettiva glocale e inclusiva.

Tutti gli eventi sono gratuiti, prenotazione consigliata sul sito www.parcofluvialegessostura.it

Per informazioni sulla mattinata dedicata agli studenti della scuola secondaria di secondo grado è possibile chiamare direttamente l’Associazione LVIA al numero 0171-696975.

L’ Infopoint del Parco, in Piazzale Walter Cavallera 13, è aperto da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30 – telefono 0171.444.501, mail [email protected]