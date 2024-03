Le 17 stazioni sciistiche del Cuneese a pieno regime

La bianca bellezza è tornata, abbondante e diffusa, su tutte le stazioni sciistiche della Granda, rappresentate dal marchio “Cuneo Neve”, nato per offrire a tutti coloro che amano la montagna invernale un panorama completo dell’offerta di sport invernali. L’incessante susseguirsi di precipitazioni delle scorse settimane ha interessato tutte le 17 realtà cuneesi, dalla Val Tanaro al Monviso. Condizioni ottimali da Garessio 2000 a Rucaski, passando per i comprensori del Mondolè e della Riserva Bianca: sono 95 gli impianti di risalita e 400 i chilometri di piste a disposizione degli appassionati in questo finale di stagione con orizzonte pasquale.

«Le nostre vallate sono interessate da importanti flussi turistici che alimentano l’indotto economico locale – afferma il presidente di “Cuneo Neve”, Roberto Gosso –. Ogni euro investito in impianti di risalita produce 10 euro di ricadute sul territorio. Ricordiamo questo dato proprio per continuare ad alimentare l’indotto del territorio provinciale: le stazioni sciistiche generano migliaia di posti di lavoro e importanti volumi d’affari, contribuendo in modo sostanziale al valore economico della montagna bianca italiana».

L’immenso carosello di “Cuneo Neve”, che nulla ha da invidiare ad altri settori alpini, ospita numerosi turisti per le consuete settimane bianche e, nei fine settimana, si prepara ad accogliere numerosi fruitori giornalieri. Sul sito e-commerce store.cuneoneve.it i collegamenti diretti alle singole vendite digitalizzate di ski pass. «Da un lato il conforto ai gestori con un ‘colpo di coda’ nel finale di stagione – conclude Gosso –, dall’altro la neve di marzo consente di guardare con ottimismo ad una diffusa apertura sino a Pasqua e oltre…»

Di seguito la fotografia relativa a innevamento e apertura impianti delle stazioni: Artesina: 120-160 cm, 9 impianti aperti; Entracque: 60 cm, 4 impianti aperti; Frabosaski: 50-130 cm, 3 impianti aperti; Garessio 2000: 40 cm, 3 impianti aperti nei week-end; Limone Piemonte: 70-210 cm, 15 impianti aperti; Limone Maneggio: 40-70 cm, 1 impianto aperto; Lurisia Monte Pigna: 70-100 cm, 3 impianti aperti; MonvisoSki (Pian della Regina): 80 cm, tapis roulant aperto domenica 17 marzo e nei successivi week-end; Pian Munè: 120-200 cm, 9 impianti aperti nei week-end; Pontechianale: 25-60 cm, 2 impianti aperti nei week-end; Prato Nevoso: 120-150 cm, 5 impianti aperti; Rucaski: 120-200 cm, 3 impianti aperti (venerdì, sabato, domenica); Sampeyre: 70 cm, impianti aperti tutti i week-end; Sangiacomo Cardini Ski: 20-60 cm, 4 impianti aperti (venerdì, sabato, domenica); Valle Bianca (Argentera): 140 cm, baby aperto nei week-end; Viola St. Gréé: 10-60 cm, 3 impianti aperti nei week-end