Titans Six promossi con un secondo posto e una grande prestazione alla Spring Cup

Secondo posto alla Spring Cup di Copenaghen per i Titans Six. E’ questo il dato di cronaca che emerge dalla trasferta danese del team senior di Alba Cheer, che è in rientro nella giornata odierna dalla competizione tenutasi sabato 9 marzo.

Se vogliamo dirla proprio tutta, secondo su due, 2.1 punti in meno dei Rockets cheerleaders. Lo score la dice lunga su quanto i Titans Six questa volta siano stati vicini al massimo risultato in una competizione internazionale che ha visto radunarsi nella capitale danese oltre 1500 atleti.

E’ stata una prestazione meritevole dello scenario e del competitor, un club dalla lunga storia con cui è anche nata un’amicizia grazie alla condivisione del progetto Erasmus+; prestazione avvalorata dal calore del pubblico in un’arena che ha tifato per i Titans dal primo all’ultimo momento della routine e che il team albese ha saputo trascinare con un esercizio di sicuro spessore come si può vedere dal video presente sul canale YouTube del sodalizio.

Una prova di maturità attendeva i senior di Alba Cheer, che escono dalla Royal stage come “promossi”; non a pieni voti, sia chiaro, ma promossi e consapevoli di poter far valere il proprio nome in nuove sfide nell’affascinante mondo del cheerleading internazionale.

