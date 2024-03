Serie B Femminile – Troppa Freedom FC per il Pavia! In vetta Lazio e Ternana sono inarrestabili

Un fine settimana di grandi emozioni per il campionato di Serie B Femminile che mette in archivio la 20ª giornata di campionato.

Vince ed esce dalle tre ultime posizioni in classifica la Freedom FC che si sblocca della “maledizione Paschieo” centrando la prima gioia stagionale tra le mura amiche. Sono i gol di Asta a Martin, sempre più decisiva, a fissare il punteggio sul 2-0 non lasciando neanche le briciole all’Academy Pavia, superato in classifica.

In vetta non sbagliano Ternana e Lazio che proseguono a braccetto la rincorsa alla Serie A. La squadra di coach Melillo batte senza grandi patemi d’animo l’Arezzo per 3-0 mentre il derby romano è biancoceleste con la vittoria di Visentin e compagne per 3-1 sulla Res Women. Restano in scia, seppur a debita distanza, Cesena e Parma che sconfiggono tre le mura amiche rispettivamente Tavagnacco e San Marino facendo un indiretto favore alla Freedom nella lotta salvezza.

Dopo il pareggio con le cuneesi torna alla vittoria l’Hellas Verona corsara per 0-3 a Ravenna mente il Chievo Verona batte di misura il Brescia. Chiude il palinsesto la vittoria esterna del Bologna sul Genoa per 1-2 con le grifoncine che scendono al settimo posto.