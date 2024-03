Serie D: una grande Alba Calcio viene fermata dal Città di Varese!

Una ordinata Alba Calcio cade in casa (0-2) con il Città di Varese. Decisive le reti di Stampi e Musumeci.

LA PARTITA

Le nuvole lasciano lo spazio al sole per il 30° turno del campionato di Serie D. Le prime battute vedono due squadre ben disposte in campo. La prima occasione del pomeriggio è di marca biancorossa con Zazzi, al 14′, che trova su calcio piazzato Cottarelli, il colpo di testa del classe 1998 termina abbondantemente alto. Due minuti più tardi, l’Alba Calcio non sfrutta un errore in fase di costruzione della squadra di Cotta. Cottarelli, in gioco aereo, è il più pericoloso degli ospiti, ma Bergonzi rischia praticamente nulla e i langaroli continuano a costruire tanto. Galasso, al 28′, pennella per Scotto che svetta, la retroguardia varesina si salva. Alla mezzora, Sia, Galvagno e Galasso orchestrano una avvolgente trama offensiva, ma il capitano non riesce a concludere. Sul rasoterra di Banfi terminato fuori si chiude la prima frazione di gioco.

È ancora Banfi a voler cambiare il parziale, ma il suo tiro non centra lo specchio. L’Alba dà l’impressione di avere qualcosa in più ma il tandem Galvagno-Galasso non riesce ad affondare dopo 15 giri di lancette. Stampi (subentrato a inizio ripresa), dalla distanza, leva le ragnatele dell’incrocio e fa impazzire i tifosi ospiti presenti sulle tribune dell’impianto sportivo di San Cassiano (0-1). Si muove così al 71′ il punteggio. La reazione passa da Carnovale che però non è preciso. Entrati negli ultimi 10 minuti, Yanken Yanken si fa ipnotizzare da Ferrari. Il Città di Varese perde Perissinotto, espulso in seguito all’intervento ai danni di Dieye, ma la parità numerica in campo viene presto ristabilita perchè anche Galasso deve lasciare la disputa. Il capitano piemontese si vede sventolare il cartellino rosso da Morello. In pieno recupero Zazzi pesca Musumeci che, a tu per tu con l’estremo difensore dei locali, scrive lo 0-2 definitivo.

Seconda sconfitta consecutiva per l’Alba Calcio, attesa adesso dalla delicata trasferta con l’RG Ticino.

TRENTESIMA GIORNATA – SERIE D (GIRONE A)

ALBA CALCIO – CITTÀ DI VARESE 0-2

Reti: 71′ Stampi e 90′ + 3′ Musumeci

Alba Calcio: Bergonzi, Barbagiovanni, Dieye, Scotto, Marin (78′ Albisetti), Sia, Cena (83′ Barracane), Galvagno, Carnovale (91′ Sabiti), Galasso, Yanken Yanken. A disposizione Crosta, Barracane, Imperato, Marangoni, De Bellis, Bonelli, Trinchero. All. Viassi

Città di Varese: Ferrari, Cottarelli, Colombo, Bernacchi, Molinari, Zazzi, Malinverno, Perissinotto, Liberati (62′ Musumeci), Banfi, Settimo (46′ Stampi). A disposizione Cassano, Popovchev, Pisan, Furlan, Ortelli, Casamassima. All. Cotta

Ammoniti: Stampi, Bernacchi e Colombo

Espulsi: Galasso (Alba Calcio); Perissinotto (Città di Varese)

Giuseppe Morello della sezione di Tivoli, assistenti Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto e Greta Pasquesi di Rovigo.