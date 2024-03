Al Circolo ‘L Caprissi di Cuneo, incontro “la memoria è donna, la memoria è plurale”

Giovedì 14 marzo alle ore 18.00 nelle prestigiose sale del Circolo ‘L Caprissi di Cuneo, si parlerà di donne e della donna mediterranea in particolare. Al centro dell’attenzione mondiale e vittima dei conflitti che insanguinano il settore orientale, la donna anche nel nostro paese è spesso vittima di soprusi e sopraffazioni, come ha ricordato di recente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Relatrice d’eccezione sarà la professoressa Raoudha Guemara, giunta apposta dalla Tunisia per illustrare la propria visione della donna mediterranea. Uno sguardo, il suo, senza frontiere che lega tutte le donne del bacino mediterraneo attraverso una lingua comune: quella della memoria plurale depositata da secoli nel corpo, nella terra, nelle culture, nei gesti e nelle tradizioni, una visione che unisce e non divide, che arricchisce gli scambi e la condivisione.

Raoudha Guemara, grande conoscitrice della storia europea e nominata Cavaliere della Repubblica italiana per meriti culturali, ci inviterà a riflettere sul mondo e sulla posizione della donna nel Mediterraneo, il grande laboratorio pluriculturale che ci unisce nonostante e al di là delle attuali turbolenze. Fra le grandi personalità femminili del Mediterraneo, merita poi di essere qui menzionata la scrittrice algerina Assia Djebar, che ha condotto per tutta la sua vita una energica lotta per i diritti delle donne.

L’incontro è organizzato dalla Alliance française di Cuneo in collaborazione con l’associazione culturale “Gli Spigolatori” di Mondovì e l’Istituto Storico della resistenza e della società contemporanea di Cuneo. Al termine dell’incontro sarà offerto un aperitivo con specialità tunisine.