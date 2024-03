Coppa del Mondo Sci Alpino: bel 4° posto di Marta Bassino nel Gigante di Aare

Federica Brignone non si ferma più e quella che volge al termine è la sua migliore stagione di sempre, anche se quattro anni fa ha vinto la Coppa del Mondo. Lo dicono i numeri sulla carabiniera valdostana, che nel Gigante di Aare ha centrato la quinta vittoria stagionale e la ventiseiesima in carriera.

Sembrava impossibile, dopo una prima manche nella quale aveva rimediato più di 1 secondo dall’idolo di casa Sara Hector. Ma nella seconda, con partenza abbassata e disegno del suo allenatore e conterraneo Thierry Marguerettaz, la leonessa di La Thuile ha realizzato il miglior tempo di manche e ha rimontato, chiudendo la gara con il tempo totale di 2’,11”,02/100 e precedendo per 33/100 l’avversaria svedese.

Terza a 40/100 la svizzera Lara Gut-Behrami dello Sporting Gottardo. Il risultato serve a Federica Brignone per tenere aperta la partita per la conquista della Coppa del Mondo di specialità, anche se i 95 punti di margine della ticinese sono un’ipoteca sulla sfera di cristallo. Bene anche Marta Bassino, che ha centrato il miglior risultato della stagione tra le porte larghe, con il quarto posto ad 1”,47/100. A punti anche la poliziotta lecchese Roberta Melesi ventitreesima, la carabiniera vicentina Asja Zenere venticinquesima e la carabiniera meranese Elisa Platino ventinovesima. La cesanese Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli, che corre per l’Albania, ha chiuso al diciannovesimo posto.

La classifica del Gigante della Coppa del Mondo femminile ad Aare

