“Risveglio di Primavera” al Teatro Magda Olivero di Saluzzo

Sarà giovedì 7 marzo alle 21 il penultimo appuntamento della stagione teatrale organizzata al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj APS.

Andrà in scena “Risveglio di Primavera”, uno spettacolo tratto dal testo di Frank Wedekind e portato in scena dai Potenziali Evocativi Multimediali, per la regia di Gabriele Vacis, nome di punta tra i registi che collaborano con il Teatro Stabile di Torino. Sul palco gli attori diplomati nel triennio 2018-2021 della Scuola del Teatro Stabile di Torino, che Vacis ha diretto nel 2018, dopo gli anni di insegnamento alla Scuola d’arte drammatica “Paolo Grassi” di Milano.

Nel contesto perbenista della Germania di fine ‘800, un gruppo di quattordicenni, rigorosamente tenuti all’oscuro delle dinamiche della sessualità e dell’interazione affettiva, scoprono, ognuno in modo diverso, pulsioni e desideri.

Un allestimento giovane di un’opera che pare contemporanea, un andamento vorticoso con dei vertici di pathos elevatissimi e un lavoro di grandissima sincronia e precisione. Il testo più importante del drammaturgo tedesco Wedekind racconta con un’intensità ancora oggi intatta la censura e l’oppressione che il mondo degli adulti proiettano sugli adolescenti.

Lo spettacolo andrà in scena anche alle 11 del mattino di giovedì 7, in una replica dedicata alle scuole del saluzzese.

I biglietti dello spettacolo sono acquistabili online dal sito www.cinemateatromagdaolivero.it (https://www.mailticket.it/spettacolo/24609/risveglio-di-primavera) al costo di € 20, ridotto a € 18 (Over 65, Abbonati alle stagioni di Piemonte dal Vivo, possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, clienti treni regionali Trenitalia, Soci Arci) e ridotto a € 16 per gli Under 26.

La stagione terminerà mercoledì 10 aprile con “Bello!” che rientra nella rassegna diffusa di danza WeSpeakDance.