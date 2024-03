Miss Italia accende l’8 marzo al S. Croce

“Donna, oggi e sempre. Ci prendiamo cura di te.” E’ il tema dell’Open day di prevenzione organizzato dall’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, con la collaborazione della Fondazione Ospedale Cuneo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Presso il “Centro Salute Donna” dell’Azienda Ospedaliera, venerdi 8 marzo, dalle 14.30 alle 22.00, saranno attivi alcuni ambulatori specialistici, ad accesso diretto (su prenotazione e gratuiti), con il coinvolgimento di diverse specialità: Ginecologia, Senologia, Oncologica, Day surgery, Endocrinologia, Otorinolaringoiatria, Ostetricia, Nutrizione.

Nel dettaglio sarà possibile prenotare, fino a esaurimento posti, visite ginecologiche inerenti prevenzione, problemi di endometriosi e menopausa, visite senologiche, screening di tireopatie, consulenze pre e post-partum, disfunzioni del pavimento pelvico, counseling su alimentazione, riduzione rischio oncologico e cardiovascolare.

A tutte le donne che accederanno al “Centro” sarà donato, a cura della Fondazione Ospedale Cuneo, una confezione di cioccolatini Venchi.

Info e prenotazioni tel. 0171 642360, dal lunedi al venerdi, dalle ore 13 alle 18.

E l’Ospedale si tinge di rosa

Nei giorni immediatamente precedenti la Festa della Donna e lo stesso 8 marzo la facciata dell’ospedale S. Croce (ingresso via Michele Coppino 26), sarà illuminata di rosa.

E proprio l’8 marzo, dalle 18, sarà presente, come ospite d’onore e madrina dell’evento, Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, con la quale è in programma una visita al Centro salute donna e l’accensione dell’illuminazione della facciata dell’ospedale.

Livio Tranchida, direttore generale dell’Azienda: “Il nostro Centro Salute Donna è un fiore all’occhiello dell’Azienda Ospedaliera, un punto strategico di quel percorso donna in corso di definizione che rappresenterà la grande sfida 2024 per un ospedale sempre più al femminile.

In occasione della Festa dell’8 marzo ricordiamo il nostro lavoro quotidiano a fianco di tante pazienti, con un supplemento di attività: alcuni ambulatori, con la corale adesione di medici e infermieri delle varie Specialità, resteranno aperti dal primo pomeriggio fino alle 22 per testimoniare che ogni giorno ci prendiamo cura della donna.

Per rafforzare e riempire di significato la giornata abbiamo deciso, con la collaborazione della Fondazione Ospedale, di illuminare di rosa, sin dai giorni precedenti, tutta l’ampia facciata dell’ingresso del S. Croce. E l’8 marzo sarà la nostra ospite d’onore, Miss Italia 2023 Francesca Bergesio, che ringrazio di cuore, ad accendere l’illuminazione e fare visita al Centro.”

Silvia Merlo, Presidente della Fondazione Ospedale di Cuneo, dichiara: «Anche quest’anno la Fondazione Ospedale di Cuneo rivolge uno sguardo attento ai bisogni del mondo femminile, sia quelli delle pazienti che arrivano al Santa Croce e Carle sia quelli delle tante professioniste che a vari livelli e a vario titolo operano all’interno della struttura. Apprezziamo la proposta della Direzione generale di connotare il Santa Croce e Carle come un ospedale attento alle donne, attraverso la strutturazione di un “Percorso donna” dedicato alla prevenzione. Dal nostro punto di vista quest’anno ci impegneremo, ad esempio attraverso la campagna di destinazione del 5×1000, a trovare fondi per sostenere iniziative volte a promuovere il benessere del mondo femminile che opera nella struttura. Un modo per prenderci cura di chi si prende cura ogni giorno della nostra salute, con tutte le difficoltà che ben conosciamo di conciliazione tra il tempo del lavoro, della famiglia, per se stesse.»