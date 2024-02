SmartGoal Individual sbarca in Granda: a Prato Nevoso arriva il Summer Camp 2024 (INTERVISTA e FOTOGALLERY)

Velocità di pensiero e crescita tecnica per un’alta performance nel calcio moderno. La SmartGoal Individual è stata fondata in Piemonte nel 2013 e si propone di costruire percorsi su misura per il potenziamento delle abilità dei calciatori, giovani ma non solo, attraverso dettagliati allenamenti divisi in step, con progressioni di intensità e difficoltà crescenti per lavorare sull’esecuzione dei gesti tecnici in partita: il tutto grazie ad istruttori altamente qualificati ed a tecnologie all’avanguardia.

Fondatore nonché head coach di SmartGoal Indvidual è Elia Fanelli: classe 1987, abilitato dal 2012, è stato allenatore dei Primi Calci della Juventus, degli Allievi e, successivamente, Juniores Nazionali del Cuneo. Dopo la parentesi con l’Atletico Torino in Eccellenza, guida gli Under 19 della Pro Vercelli, prima di dedicare interamente anima e cuore alla sua “creatura”, che si basa sul “metodo smart”, i cui punti focali sono: step, misurabilità, armonia, ripetitività e tempismo. La Smart Goal Individual è pronta a tornare, nell’estate del 2024, in provincia di Cuneo: dal 23 al 29 giugno e dal 7 al 13 luglio, a Prato Nevoso arriva il Summer Camp 2024. Saranno presenti anche gli altri membri dello staff griffati SmartGoal Individual: Massimo Racca, laureato in Scienze Motorie e Sportive, allenatore con Patentino Uefa B; Abdul Karim El Hajj, smart match analyst.

Coach Fanelli, ci racconti SmartGoal Individual…

“SmartGoal Individual nasce nel 2013 e si sviluppa dall’idea di lavorare sulla velocità di pensiero, ad alta intensità, per l’esecuzione dei gesti tecnici in situazioni che possono capitare nel corso della partita. Nel corso degli anni abbiamo progettato dei percorsi ad hoc, divisi in 4 fasce (Development, Advanced, Talent ed Elite, ndr) ed attualmente possiamo contare fra gli 80 ed i 100 ragazzi, dai 7 anni in su, che si allenano presso gli impianti di Tetti Nerotti a Rivoli o presso il campo coperto, in sabbia, che ci permette di fare lavoro fisico e coordinativo. Ma non solo i più piccoli: hanno provato il metodo smart anche giocatori professionisti di Serie A”.

Su cosa vi concentrate nel corso delle vostre sedute di allenamento?

“Ci concentriamo su tutti gli obiettivi in partita dell’atleta: passaggio, controllo, controllo aereo, tiro uno contro uno, simulando le situazioni di gioco. Tecnica e tattica individuale, lavorando sulla velocità di pensiero ed esecuzione nello scegliere un gesto in determinate situazioni, abbinando la gestualità con le nostre tecnologie: per esempio, possiamo disporre della smart gate system (porte da calcio che si illuminano), impiegata anche da club come il Borussia Dortmund e Bayern Monaco. Un lavoro, quindi, dinamico e con attrezzature da professionisti, all’avanguardia, che non tutti possono permettersi”.

Un vero e proprio percorso di crescita, quindi…

“Si può paragonare ad un videogioco a quattro livelli: si parte dal Development, per passare ad Advanced, Talent ed Elite. Con il raggiungimento del terzo livello, applichiamo una smart action, coinvolgendo gli osservatori di squadre professionistiche. In questi oltre 10 anni l’evoluzione è stata incredibile: il calcio di oggi è velocità di pensiero ed esecuzione, abbiamo avuto la fortuna di essere precursori, nelle metodologie e nella continua innovazione.”

Quest’estate SmartGoal Individual torna a Prato Nevoso.

“Sì, in una location fantastica che ci ha ospitato già nel 2023. Alloggeremo nell’Hotel Stalle Lunghe, adiacente al campo dove si terranno le sedute. Un camp dedicato al calcio ed a chi vuole migliorarsi: un’occasione per allenarsi da professionisti, con alte tecnologie e sessioni mirate alla parte tecnica e di ruolo. Non solo campo, ma anche momenti di analisi tecniche e tattiche con videoproiezioni, utili per rivedere e studiare i propri errori, correggendoli il giorno seguente. Sarà rilasciata, al termine dell’esperienza, una valutazione ed un’attestato. Insomma, due settimane dedicate a chi fa e ama il calcio”.

Per scoprire Smart Goal Individual e tutte le info sul Summer Camp: https://smartgoalindividual.it/ e https://smartgoalindividual.it/smart-club-summer-camp

1 of 29

IP