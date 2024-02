A Santo Stefano Roero la commemorazione della battaglia partigiana di località Carretta

Torna, per riannodare i fili della memoria, il momento della commemorazione dei vittoriosi combattimenti partigiani di Cisterna d’Asti e Santo Stefano Roero. Proprio qui, nel marzo del 1945, un pugno di valorosi combattenti della gloriosa brigata Canale ebbero la meglio su una colonna di circa 400 repubblichini: un fatto che fece la storia della Resistenza e della lotta di liberazione in Piemonte, di cui parlò anche la leggendaria Radio Londra, e che da diversi anni si svolge ad anni alterni in terra sanstefanese e nel non lontano paese astigiano.

Dopo un periodo di transizione, dettato anche dalle difficoltà economiche del Comune di Santo Stefano Roero, ora l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Facco ha deciso di onorare al meglio questo anniversario: condividendone i temi con le scuole, la Pro Loco, l’associazione “Franco Casetta” (erede di memoria della 23^ Brigata Canale), il Polo Cittattiva e gli alpini, oltre che il Comune di Cisterna d’Asti con cui, per anni, la manifestazione si è svolta alternandosi tra i due paesi a cadenza biennale, per ricordare al meglio una data importante per la storia del Roero.

Ed ora è tempo di ripartire, sabato 9 marzo: a 79 anni da quella battaglia. Appunti di memoria e d’interpretazione di passato e presente.

Accadrà con il ritrovo alle 8.45 presso il cippo memoriale di località Carretta, in cui quello scontro si svolse: con un istante ufficiale impreziosito dall’intervento della Corale Sanstefanese, e il rito della deposizione della corona d’alloro, e gli interventi delle autorità. Poi, verrà il momento della celebrazione in cui verranno ripercorsi i temi di quello scontro, con particolare riferimento alla figura del martire resistenziale Bartolomeo Sola -che, con il suo sacrificio, fu decisivo per le sorti dello scontro- e dell’allora parroco don Carlo Viglino: con la partecipazione degli storici Lorenzo Tablino e di Cristina Quaranta, oltre che dei bambini della scuola primaria.

La mattinata si concluderà con un aperitivo offerto dalla Pro Loco.