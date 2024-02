Power Play – Episodio 6: Elledì FC colpo da play-off in A2 Élite. Il Centallo festeggia sulla sirena in C1, che 2024 per il Futsal Busca in C2!

Arriva il sesto episodio di “Power Play”, la rubrica nata a inizio anno per raccontare il futsal della provincia di Cuneo: dalla A2 Élite alla D.

SERIE A2 ÉLITE

Lecco Calcio a 5 – Elledì FC 1-5

I giallo-neri nel 20° turno del secondo campionato nazionale, dopo 2 sconfitte di misura consecutive (con Città di Mestre e Vinumitaly Petrarca), riescono a conquistare 3 punti fondamentali per la lotta play-off. Cerbone e Costamanha, nella prima frazione, aprono le danze della serata di Lecco e, nella seconda parte di gara, Miguel Leon, Vincenti e capitan Oanea archiviano la pratica.

L’ultima vittoria lontano dal Palasport di Caramagna Piemonte risaliva al 6 gennaio con il Modena Cavezzo Futsal. Anche in quel caso, la squadra di Giuliano chiuse sull’1-5.

I piemontesi approfittano del ko della Leonardo, ritornano in zona play-off e sabato 2 marzo attendono i Saints Pagnano per cercare continuità di risultati.

LA CLASSIFICA DI A2 ÉLITE (GIRONE A): Vinumitaly Petrarca 45, Sporting Altamarca 38, Pordenone 37, CDM Futsal 34, Elledì FC 31, Leonardo 29, Lecco C5 28, Città di Mestre C5 27, Saints Pagnano 25, Fenice Venezia Mestre 19, Modena Cavezzo Futsal 18, Altovicentino Futsal 7, Nuova Comauto Pistoia 3.

SERIE C1

Giovanile Centallo 2006 – Aurora Nichelino 7-6

Polisportiva Pasta – Bra 5-5

Futsal Savigliano – Academy Torino Futsal 3-7

L’ultimo secondo di Centallo-Nichelino è quello decisivo, quello che decreta vincitori e vinti di un match all’insegna dell’incertezza: Hichri raccoglie la rimessa e insacca la sua ventitreesima rete stagionale (la terza della serata). Le altre marcature della serata sono di Dalmasso (2), Boniello e Richichi. La capolista di Serie C1 mantiene così il +4 sulla più diretta inseguitrice, Sermig, e volta pagina dopo “il passo falso” della settimana prima.

A Pasta, il Bra impatta con i padroni di casa in una delle gare più attese della diciassettesima giornata. Le 5 reti della squadra di Bertello portano la firma di Biraghi, Tamasco, Ferrante, Gerlotto e Solavagione. Con il punto esterno, i giallorossi si portano a -3 dalla coppia Polisportiva Pasta-Futsal Savigliano, momentaneamente al 3° e 4° posto.

Non è un venerdì sera semplice quello della Futsal Savigliano, che va sotto pesantemente con l’Academy Torino Futsal nella prima parte (2-6 dopo i primi 20′) e non riesce a risalire la china dopo l’intervallo. Non portano punti a Lupo la doppietta di Rubino e il sigillo di Mortara. Si tratta della seconda sconfitta in campionato davanti al pubblico amico del PalaMarenco dopo quella rimediata con il Sermig.

Il derby tra Bra e Centallo è l’appuntamento clou di venerdì 1 marzo; Mantino (ex di giornata) e compagni faranno invece visita al Top Five nel posticipo di sabato.

LA CLASSIFICA DI C1: Giovanile Centallo 2006 43, Sermig 39, Polisportiva Pasta 31, Futsal Savigliano 31, Bra 28, Top Five 26, Academy Torino Futsal 25, CUS Piemonte Orientale 23, Academy Rosta C5 21, Polisportiva Druento 10, San Remo 72 7, Aurora Nichelino 6.

SERIE C2

Gear Fucsia Nizza – ITAR Futsal 6-5

Lenci Poirino Onlus – Albese Calcio 7-5

Area Calcio Alba Roero – Futsal Busca 3-5

L’ITAR Futsal di mister Vada esce sconfitto di misura nel match di Nizza Monferrato e vede allontanarsi la vetta del raggruppamento, ora a 6 lunghezze. La squadra fossanese dimostra di poter competere con le big della C2, ci prova nel finale ma non trova la seconda vittoria con la Gear (all’andata in terra cuneese terminò 2-1). Doppietta per Camargo De Mendonca, singole per Dotto, Biondini e Morano.

Pioggia di reti in quel di Poirino tra Lenci e Albese, con il sodalizio torinese che stacca quasi definitivamente Djevirov (tris per lui) e soci. Non arriva per i bianco-azzurri il secondo successo di questa C2 e la classifica ora li vede al penultimo posto con 4 punti.

Il Futsal Busca, dopo la pausa natalizia, ha cambiato marcia e al Village Joy of Moving di Alba centra la quarta vittoria in cinque uscite. A decidere il derby con l’Area Calcio ci pensano Ernaldo e Francesko Lleshi, De Angelis, Barale e Fiorentini. La sedicesima gioia personale di Giudice e i gol di Rava e Bignante non evitano il 3° ko di seguito degli albesi.

Nel prossimo turno derby cittadino tra Albese e Area Calcio, mentre Busca e ITAR ospitano rispettivamente La Loggia e Nizza.

LA CLASSIFICA DI C2 (GIRONE B): Absolute S.g. La Loggia 34, Gear Fucsia Nizza 32, Polisportiva Libertas Antignano 29, ITAR Futsal 28, Onnisport Club 21, Futsal Busca 18, Area Calcio Alba Roero 16, Lenci Poirino Onlus 15, Albese 4*, Sporting Orbassano 3.

* un punto di penalizzazione

SERIE D

Le doppiette di Daziano e Melchio valgono il 4-3 con l’Academy Venaria Futsal e il 4° risultato utile della stagione del Valle Stura. In vista delle ultime gare della stagione, i valligiani possono ancora togliersi soddisfazioni.

Lunedì 4 marzo, l’unica squadra dell Granda impegnata in Serie D andrà a Castelnuovo Don Bosco dove incrocerà la prima della classe.

LA CLASSIFICA DI D (GIRONE B): Castelnuovo 24, CSF V-MAT 23, Lisòndria 20, Polisportiva Bardonecchia 19, Academy Venaria Futsal 10, Valle Stura Calcio 9*, Futsal Bussoleno 5, CH4 Sporting Club 4.

* un punto di penalizzazione