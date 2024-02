Atletica Mondovì: i risultati del weekend fra Saluzzo, Bra, Valdengo e Padova

Domenica 25 febbraio marzo si è svolta la nona edizione della “Mezza del Marchesato”: partenza e arrivo dal centralissimo Corso Italia di Saluzzo dopo 21 chilometri di tracciato nella campagna del Marchesato toccando nell’ordine i Comuni di Manta, Verzuolo e Lagnasco. Organizzazione congiunta dell’Atletica Saluzzo e della Podistica Valle Varaita con al via quasi 700 partenti che si sono affrontati anche per i titoli regionali (e provinciali) di mezza maratona. La vittoria è andata ai due atleti di casa Gianluca Ferrato (Saluzzo) e Gessica Peyracchia (Varaita) rispettivamente con 1h07’04” e 1h18’29”.

L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo ha preso parte a questa manifestazione con una numerosa pattuglia di atleti. Il più veloce delle canotte rosse è stata Luca Mondino che grazie al nuovo p.b. sui 21 km (1h17’27”) si è piazzato al 20° posto assoluto e 3° di categoria SM35, mentre i due titoli regionali sono stati conquistati dall’inossidabile Graziella Venezia che veste la maglia per il terzo anno consecutivo tra le SF60 (1h39’17”) e da Paolo Taricco nella categoria SM65 con il tempo di 1h39’18”. A podio anche Adriana Sciolla alle spalle della Venezia con il suo 1h43’30 che le vale la seconda piazza; stessa posizione per Nadia Porta tra le SF40 che, nonostante alcuni stop durante la gara per crampi, conclude la sua fatica in 1h38’26”.

In gara anche Pasquale Marino 1h26’01”, Alex Bottero all’esordio 1h32’30”, Fabrizio Moscarini 1h32’30”, Mirko Cinquemani all’esordio 1h35’17”, Andrea Gandolfi 1h43’11”, Federico Rosso e Biga Roberta 1h49’34”. Presente anche Florin Vazaille, ma che a causa di un problema con il chip non è stato registrato il tempo (intorno alla 1h30’). Per tutti coloro che vogliono iniziare e raccogliere nuove sfide, o vogliono semplicemente correre in compagnia oppure vogliono migliorare i propri risultati affinando la tecnica e seguendo tabelle di allenamento personalizzate, possono fare riferimento all’ASD Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo presso la pista di atletica del Beila a Mondovì in via Conti di Sambuy 10 ([email protected] oppure 0174339255).

Bra – 2ª Giornata Biathlon Ragazzi

Sabato 24 febbraio a Bra si è svolta la seconda giornata di “Un gioco da ragazzi” manifestazione promozionale composta da due biathlon categoria. Dopo lungo e peso dello scorso week end, è stata la volta dell’accoppiata 60 mt e 60 ostacoli. Circa 30 gli atleti presenti, compresi i Poli di Ceva e Carrù. che si sono ottimamente comportati andando a centrare numerosi miglioramenti. Le migliori prestazioni per quanto riguarda i 60 hs maschili sono state di Tommaso Trosso con il tempo di 10”74 che gli è valso il 7° posto. Molto bene anche Daniele Quaglia 11”40 (14°), seguito dal 15° di Danilo Prato Carboneri e dal 30° dal cebano Nicolò Marenco e subito dopo Gabriele Ambrosio (32°).

Sulla seconda gara di giornata 60 metri tanti p.b. da parte degli atleti di Mondovì, con l’ottimo esordio di Paolo Sismondi (43°), Ndiaye Mouhamed, Lorenzo Unia, Giacomo Murizzasco, Aurelio Forni, Lorenzo Toscano. Le migliori prestazioni sulla specialità sono state di Daniele Quaglia 8”89 (6°) e Nicolò Marenco 9”17 (12°). Bravissime e numerose anche le ragazze che nei 60 metri chiudono con buoni risultati nonostante: 16° posto per Emma Louise Gagino del Polo di Ceva con il tempo di 9”37, 19° per Gloria Biestro con 9”40 (19°), seguita da Agnese Prette (21ª). Migliorano il proprio tempo anche Marta Chiecchio con 9”68 (30°) e Federica Breaban 9”73; rimane sotto il muro dei 10” Adora Dervishi, seguita poi da Ludovica Arnaldi.

Si segnalano anche gli esordi su una specialità non semplice come quella dei 60 ostacoli per Aimo Bianca, Isabella Cellario, Barbara Ilaria, Beatrice Rinaldi, Emma Calcopietro, Farah Merzouki, Emilia Bonelli e Patrizia Garzello: per tutte la soddisfazione di aver vinto la paura delle barriere. La migliore prestazione sulla specialità è nuovamente della Cebana Emma Louise Gagino 11”97 che le vale la 19ª piazza. (Agnese Prette 12”20 23ª, Gloria Biestro 26ª 12”34).

Valdengo – 25 gennaio – Campionati Regionali Cross giovanile

Atletica Mondovì terza tra i maschi e quarta nella combinata sul Trofeo Promozionale Piemonte

Successo per la 3ª edizione del Cross di Valdengo “Winter Brich” disputato domenica 25 gennaio e valida come Campionato Regionale individuale di Cross Giovanile e come ultima prova del “Trofeo Piemonte”.

La lunga trasferta e alcune defezioni dell’ultimo momento, hanno condizionato la prestazione di squadra che ha però saputo difendersi egregiamente su un tracciato reso molto difficile dal fango e dalla pioggia che ha accompagnare tutti gli atleti.

A livello individuale i migliori sono stati tra i cadetti Giorgio Comino e Noemi Beertone che nelle rispettive categorie si sono piazzati al 15° posto in 11’11” (3 km) e 8’50” (2 km circa), mentre tra i più giovani Sole Siguado (26ª Ragazze in 5’45”) e la coppia Lorenzo Santo Mattia Rossi entrambi a 5’13” (21 e 22°).

Con quest’ultima prova è stata stilata la classifica del Trofeo Promozionale di Cross, che vedeva la somma dei migliori 4 punteggi sulle 5 prove disputate: l’Atletica Mondovì si conferma tra le prima della classe con un bel 3° posto maschile e un quarto posto della classifica combinata appesantito dal risultato femminile (13ime). Una bella soddisfazione per i tecnici monregalesi e per la squadra che si piazzano subito dietro la super potenza del mezzofondo, l’Atletica Saluzzo, e l’Atletica Ivrea.

Gli altri monregalesi in gara:

Ragazzi: Matteo Liboà (26°) 5’16”, Mario Franco (31°) 5’29”, Aurelio Forni (33°) 5’31”

Ragazze: Borra Beatrice (52ª) 6’14”, Caterina Bonino (68ª) 6’39”

Cadetti: Matteo Garelli (22°) 11’38”, Alberto Papaleo (23°) 11’39”, Marco Restagno (30°) 12’12”, Marino Lorenzo 12’15”, Riccardo Gandoldi (38°) 12’36”, Simone Bongiovanni (49°) 13’07”, Matteo Provera (51°) 13’13”, Giancarlo Forni (54°) 13’18”, Giacomo Provera (54°) 13’24”, Pietro Ominelli (61°) 13’44”, Andrea Sacco (67°) 14’29”, Federico D’Angelo (68°) 14’55”, Lorenzo Lequio (70°) 15’16”.

Cadette: Laura Sito (59ª) 9’27”, Irene Odella (70ª) 10’12”.

In gara anche per la categoria Esordienti: Giacomo Renesto (3° negli EM10), Musa e Armela Vuthay.

Padova – Riunione Indoor Giovanile – Bene Giulia Priola

Nuovo miglioramento per Giulia Priola nel meeting giovanile indoor di Padova di domenica 25 febbraio, dove è stata impegnata nel salto con l’asta. La carruccese si è issata fino al 2,40 metri con una progressione di oltre 20 centimetri dal precedente limite. Una bella iniezione di fiducia per la Priola che, seguita dal tecnico Marco Chiecchio con la collaborazione di Mario Botto, vorrà sicuramente proseguire il percorso iniziato in una specialità tanto difficile quanto spettacolare come il salto con l’asta.

