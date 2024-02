Viaggio nell’Intelligenza Artificiale storia, evoluzione e sfide del presente

Il Lions Club di Cherasco ha invitato il Prof. Luigi Portinale, Professore Ordinario di Informaticadell’Università del Piemonte Orientale, Chief Technical Officer per INFERENDO srl sul tema.

L’area di ricerca è relativa alla rappresentazione della conoscenza in sistemi di Intelligenza Artificiale con particolare attenzione alle metodologie di Ragionamento Basato su Casi (CBR) e di Ragionamento Incerto basato su tecniche probabilistiche (Bayesian Belief Networks).

L’intelligenza artificiale (AI) è la tecnologia di base che consente di simulare i processi dell’intelligenza umana attraverso la creazione e l’applicazione di algoritmi integrati in un ambiente di calcolo dinamico.

Quando si parla di Intelligenza Artificiale, si pensa subito a tecnologie all’avanguardia, a robot in grado di comprendere e decidere le azioni da compiere e di un mondo futuristico in cui macchine e uomini convivono. In realtà, l’Intelligenza Artificiale e il suo utilizzo sono molto più reali di quanto si possa immaginare e vengono oggi utilizzati in diversi settori della vita quotidiana. Si tratta tuttavia di utilizzi meno invasivi di quello che si pensa o di quanto viene mostrato spesso dai film di fantascienza che hanno trovato nel tema dell’Intelligenza Artificiale lo spunto per molte serie più o meno di successo.

Il Lions club Cherasco propone questa conferenza con il patrocinio del Comune di Cherasco, con l’intento di essere vicino ai propri soci e ai cittadini nell’affrontare le sfide tecnologiche che pervadono la vita quotidiana.