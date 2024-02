Power Play – Episodio 5: una grande Elledì non basta. Pausa Centallo, ok Bra in C1. L’ITAR ci crede in C2!

Quinto episodio di “Power Play“, la rubrica di Ideawebtv dedicata interamente al futsal della provincia di Cuneo. Ogni settimana faremo il punto della situazione sui team della Granda.

SERIE A2 ÉLITE

Elledì FC – Vinumitaly Petrarca 4-5

La squadra allenata da mister Giuliano, impegnata nel secondo campionato nazionale, incappa nella seconda sconfitta consecutiva in campionato. Ancora una volta per i piemontesi è fatale il finale. Sul parquet di Caramagna, Rengifo (doppietta per lui) e compagni disputano un’ottima gara con la capolista Petrarca, ma sono beffati da Molaro a poco più di un minuto dalla fine. Non bastano, oltre alle marcature del venezuelano, il gol di Vincenti e un autogol ospite per muovere la classifica.

Nell’anticipo di venerdì 23 febbraio, l’Elledì FC va in Lombardia e trova il Lecco C5 per rimanere agganciata alla corsa play-off.

LA CLASSIFICA DI A2 ÉLITE (GIRONE A): Vinumitaly Petrarca 42, Pordenone 37, Sporting Altamarca 35, CDM Futsal 31, Leonardo 29, Elledì FC 28, Lecco C5 28, Città di Mestre C5 26, Saints Pagnano 22, Fenice Venezia Mestre 18, Modena Cavezzo Futsal 18, Altovicentino Futsal 7, Nuova Comauto Pistoia 3.

SERIE C1

Bra – CUS Piemonte Orientale 4-1

Academy Rosta C5 – Futsal Savigliano 4-4

Sermig – Giovanile Centallo 2006 5-3

Il Bra con le doppiette dei suoi due più importanti terminali offensivi, Tamasco (18 gol in stagione) e Solavagione (12), conquista il bottino pieno con il CUS Piemonte Orientale e sale a quota 27 punti in classifica nel massimo campionato regionale. Si tratta della terza vittoria del girone di ritorno per gli uomini di Bertello in 5 uscite.

La Futsal Savigliano mette le mani sui 3 punti in quel di Piossasco, ma viene sorpresa al fotofinish e si deve “accontentare” del pareggio. Il penalty a 3″ dall’ultima sirena trasformato da Diguinho, ex di giornata, dimezza la posta in palio tra Savigliano e Rosta. Dopo la prima frazione chiusa sul triplo vantaggio con le gioie personali di Mortara, Covino e Lisa; i padroni di casa riacciuffano la disputa in volata.

Il big match del 16° turno di Serie C1 tra Sermig e Centallo va ai torinesi con il risultato finale di 5-3. La seconda della classe fa valere il fattore campo e ferma i cuneesi (a segno con Boniello, Scordino e autorete). La Giovanile Centallo, ancora saldamente al comando con 4 lunghezze di vantaggio, interrompe così la striscia di 8 vittorie in campionato consecutive, l’ultimo pareggio risale al 3 novembre (3-3 con il Bra).

Nella prossima giornata, Centallo e Savigliano ospitano Aurora Nichelino e Academy Torino Futsal; Bra fa visita alla Polisportiva Pasta in un’interessante scontro diretto.

LA CLASSIFICA DI C1: Giovanile Centallo 2006 40, Sermig 36, Futsal Savigliano 31, Polisportiva Pasta 30, Bra 27, Top Five 23, Academy Torino Futsal 22, Academy Rosta C5 21, CUS Piemonte Orientale 20, Polisportiva Druento 10, San Remo 72 7, Aurora Nichelino 6.

SERIE C2

Albese Calcio – Onnisport Club 2-5

Futsal Busca – Lenci Poirino Onlus 1-4

ITAR Futsal – Area Calcio Alba Roero 5-3

L’Albese, reduce dalla vittoria con lo Sporting Orbassano, non riesce a centrare la seconda vittoria casalinga consecutiva in campionato e cede il passo all’Onnisport Club (2-5).

Il 2024 esaltante del Futsal Busca (tre vittorie in altrettante gare) viene messo in pausa dal Lenci Poirino Plus, che vince lontano da casa e sale a quota 12 punti, -3 proprio dai buschesi. Con il gol di lunedì, De Angelis, ora a 9 centri, si avvicina alla doppia cifra.

È derby vero quello giocato a Fossano tra ITAR e Area Calcio! Le due contendenti si “spartiscono” i tempi di gioco. Dopo la prima frazione a condurre le danze sono gli albesi (0-3) con Giudice, Fontana e Drago. Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di mister Vada risale la china e completa la rimonta: festeggiano capitan Biondini (2), Morano e Camargo De Mendonca. I fossanesi rimangono così aggrappati ai piani alti della graduatoria del Girone B di C2, a -3 dalla capolista Absolute S.g. La Loggia.

Nella quattordicesima giornata, vanno in trasferta ITAR (a Nizza Monferrato) e Albese (a Poirino); il Village Joy of Moving ospiterà invece il derby provinciale tra Area Calcio Alba Roero e Futsal Busca.

LA CLASSIFICA DI C2 (GIRONE B): Absolute S.g. La Loggia 31, Polisportiva Libertas Antignano 29, Gear Fucsia Nizza 29, ITAR Futsal 28, Onnisport Club 18, Area Calcio Alba Roero 16, Futsal Busca 15, Lenci Poirino Onlus 12, Albese 4*, Sporting Orbassano 3.

* un punto di penalizzazione

SERIE D

Il match con il Csf V-Mat C5 è un compito troppo arduo anche per un Valle Stura Calcio che una settimana fa aveva dato delle ottime indicazioni. A Carmagnola, i locali chiudono la pratica 5-0 e avanzano insieme al Lisòndria all’inseguimento del Castelnuovo.

Prossimo appuntamento per il vallegiani, in casa, con l’Academy Venaria Futsal.

LA CLASSIFICA DI D (GIRONE B): Castelnuovo 21, Lisòndria 20, CSF V-MAT 20, Polisportiva Bardonecchia 116, Academy Venaria Futsal 10, Valle Stura Calcio 6*, Futsal Bussoleno 5, CH4 Sporting Club 4.

* un punto di penalizzazione