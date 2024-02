Serie B Femminile – Freedom FC, rimonta storica! In vetta si riforma la coppia Ternana-Lazio con il Cesena a -1

Molte le sorprese in questa diciottesima giornata del campionato di Serie B Femminile con la Freedom FC grande protagonista.

Una rimonta entusiasmante quella messa a referto dalla squadra di coach Ardito che, trovatasi sotto al “Paschiero” per 0-2 contro a Res Roma, ha saputo risollevare l’incontro fino al 2-2 finale. Eppure le romane avevano saputo approfittare al meglio di due imprecisioni cuneesi con la doppietta di Arianna Boldrini. Nel finale il forcing di Mellano e compagne riesce a scardinare la resistenza giallorossa trovando il pareggio con la doppietta di Giada Burbassi.

In vetta clamoroso pareggio a reti inviolate tra il Tavagnacco e la capolista Ternana che viene, dunque, ripresa in vetta dalla Lazio che spazza via con un netto 4-0 il malcapitato Arezzo. Tra le due litiganti la terza.. resta in scia: cosi il Cesena continua a stupire, mantenendosi a -1 dalla prima posizione, battendo per 5-0 il Bologna. Torna al successo il Parma che sconfigge 4-1 il Brescia mentre termina in pareggio l’attesa sfida tra Genoa ed Hellas Verona. Buone notizie in zona salvezza per la Freedom FC che guadagna un punto sull’Academy San Marino, battuta per 2-0 dal Chievo Verona, e mantiene alla propria portata la rincorsa al Pavia Academy che non va oltre il 2-2 sul campo del fanalino di coda Ravenna.