Il 2024 riconferma i grandi numeri ai saloni fieristici internazionali

Il 2024 ha riportato i saloni fieristici internazionali a susseguirsi con un ritmo davvero incalzante: appuntamenti che permettono all’ATL del Cuneese di consolidare i mercati di riferimento e testare qualche potenziale nuovo bacino d’interesse.

A inaugurare l’anno fieristico, la partecipazione al Salone Vakantiebeurs di Utrecht in Olanda dall’11 al 14 gennaio e il Salone Fitur di Madrid, con una partecipazione nell’ambito dello stand ENIT Italia inaugurato per l’occasione dal Ministro del Turismo Daniela Santanché.

Febbraio è, per tradizione, il mese della BIT di Milano: l’ATL vi ha preso parte nell’ambito dello stand della Regione Piemonte organizzando anche un momento stampa dedicato alla presentazione di Cuneo Città Alpina 2024 e a tre importanti appuntamenti outdoor delle Alpi di Cuneo: la Granfondo La Fausto Coppi, la 100 Miglia Monviso e il M.O.T. – Maira Occitan Trail della Valle Maira.

Contemporaneamente, la Regione Piemonte ha ospitato a Torino Connect – Route Development Forum , il prestigioso evento dedicato agli aeroporti internazionali e alle compagnie aeree, la cui organizzazione è stata affidata a Visit Piemonte. Si tratta di un forum annuale, finalizzato allo sviluppo delle rotte aree che riunisce aeroporti, compagnie aeree, fornitori e professionisti dell’industria turistica interessati al mercato globale dell’aviazione, con la partecipazione di circa 800 delegati. L’evento ha previsto 3 giorni di incontri B2B tra professionalità del settore, panel e conferenze a tema, networking events serali e varie escursioni organizzate dalle ATL del Piemonte, volte a svelare le risorse turistiche regionali. Il Cuneese ha ospitato i delegati proponendo una giornata di sci nel Comprensorio della Riserva Bianca, l’esperienza culturale Magnificat a Vicoforte, una degustazione di prodotti tipici a Roccaforte Mondovì, la visita di Savigliano con l’Accademia delle essenze e la Gipsoteca D. Calandra. L’ATL ha inoltre proposto agli ospiti l’animazione folkloristica con il gruppo dell’Abaiya di Limone Piemonte.

Dal 14 al 18 febbraio l’ATL si è spostata alla fiera F.RE.E. di Monaco di Baviera , un appuntamento dedicato a viaggi, tempo libero e attività outdoor che nell’edizione 2023 ha visto la presenza record di oltre 160.000 visitatori paganti in cinque giorni. “In questa occasione è stato riconfermato il grande interesse per il Cuneese, con il successo indiscusso del prodotto Alta Via del Sale.” dichiara il Direttore dell’ATL del Cuneese Daniela Salvestrin.

Dal 7 al 9 marzo l’ATL sarà a Berlino nell’ambito del Salone internazionale ITB dove, nello stand allestito da Regione Piemonte e Visit Piemonte DMO, incontrerà operatori turistici provenienti non solo dalla Germania ma anche da numerosi paesi europei. Da Berlino si passerà direttamente a Monaco di Baviera dove, dall’8 marzo al 6 aprile, ATL del Cuneese ed Ente Turismo Langhe Monferrato Roero presenteranno congiuntamente l’offerta outdoor del Cuneese all’interno del principale negozio di attrezzatura e abbigliamento sportivo della Baviera: Schuster. Qui ogni anno transitano un milione di clienti, con oltre 7.000 passaggi all’ora davanti alle vetrine. L’iniziativa è coordinata e sostenuta dall’Associazione per il Turismo Outdoor WOW e prevede una presentazione con la stampa di settore e il presidio di un desk informativo e promozionale per 4 settimane consecutive.

Una conferma del sempre crescente interesse del pubblico per il turismo attivo, e in particolare per l’escursionismo, arriva anche dai numeri in costante crescita del Salon du Randonneur di Lione in programma dal 22 al 24 marzo. Sempre di outdoor si parlerà alla Fiera del Cicloturismo di Bologna, dal 5 al 7 aprile, a ID Weekend di Nizza , al quale l’ATL del Cuneese parteciperà in collaborazione con il Comune di Cuneo, e dall’evento dedicato al mondo della e-bike Bike Up di Bergamo in programma dal 12 al 14 aprile prossimi, dove l’ATL del Cuneese parteciperà nell’ambito del progetto Interreg Alcotra NTC Restart.

“I numeri, l’entusiasmo del pubblico, la partecipazione di operatori e giornalisti, l’interesse per i prodotti turistici che caratterizzano la nostra destinazione sono costantemente in crescita. – dichiara il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi . – La partecipazione alle fiere è per noi anche un’occasione utile per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze del settore, conoscere i concorrenti e creare relazioni con altri operatori del settore.”

“I saloni nazionali e internazionali del turismo sono per noi una vetrina importante, in particolar modo quelli tematici – conferma il Direttore Daniela Salvestrin – Molti highlights e itinerari del nostro territorio sono oggi internazionalmente riconosciuti e questo non può che confermare il nostro ottimismo in vista dell’ormai prossima stagione estiva. Ma stiamo già anche lavorando attivamente a un piano autunnale particolarmente intenso”.