Il Nuovo Corso ITS ICT a Bra Un Ponte Tra Giovani Talenti e Imprese del Territorio

Nel cuore di Bra, grazie alla sinergia tra la Fondazione ITS ICT, Tesi Square, e ASCOM Bra, prende il via un nuovo capitolo nell’ambito della formazione tecnologica. Il recente avvio del corso rappresenta un’opportunità senza precedenti per giovani appassionati di informatica, proiettandoli verso un futuro di successo nelle imprese locali. Questa collaborazione strategica non solo porta nuove prospettive per i talenti emergenti, ma rafforza anche il legame tra l’istruzione tecnica terziaria e il tessuto imprenditoriale del territorio sostenendone la competitività. Con un focus mirato sulle competenze informatiche, il corso si pone l’obiettivo di preparare una nuova generazione di professionisti pronti a soddisfare le esigenze sempre crescenti delle imprese del settore. Il contesto di Bra già ospita da quasi un decennio il corso ITS Turismo e Cultura. Questa esperienza consolidata rappresenta una solida base su cui costruire il nuovo percorso ITS ICT. L’expertise maturata nel campo della formazione ha contribuito a plasmare un ambiente accogliente e stimolante per gli studenti. Il corso ITS ICT non è solo un’opportunità formativa, ma un investimento nel futuro delle imprese locali. La crescente digitalizzazione richiede professionisti altamente qualificati, e questo nuovo corso si propone di colmare il divario tra la domanda del mercato e l’offerta di competenze specializzate. La Fondazione ITS ICT, Tesi Square e ASCOM Bra si impegnano a fornire risorse e supporto agli studenti per garantire un percorso formativo completo e all’avanguardia. Gli insegnanti, selezionati tra i migliori professionisti del settore, trasmetteranno conoscenze pratiche e competenze chiave richieste nel mondo del lavoro. Con questo nuovo corso, Bra diventa il centro di un ecosistema formativo e lavorativo interconnesso, dove le sinergie tra istituzioni educative e imprese creano opportunità uniche. L’obiettivo è quello di plasmare diplomati e laureati pronti a fare la differenza nel mondo digitale, contribuendo al progresso delle imprese locali e alla crescita economica della comunità. Dichiarazioni:

Gianni Fogliato, Sindaco della Città di Bra

“L’avvio del corso ITS ICT rappresenta un passo significativo per Bra nel consolidare la sua posizione come hub formativo e tecnologico. Grazie alla collaborazione tra Fondazione ITS ICT, Tesi e ASCOM, il futuro si presenta brillante per giovani informatici pronti a trasformare le sfide digitali in opportunità concrete.”

Giulio Genti, Direttore della Fondazione ITS

“La Fondazione ITS ICT investe sul territorio di Langhe e Roero riconoscendo il valore delle imprese locali, forte dell’alleanza con Ascom Bra, col Gruppo Tesisquare insieme al Comune di Bra. Da quest’anno l’eccellenza formativa, riconosciuta a livello nazionale, raggiunge la città di Bra, mettendo a disposizione di un territorio in pieno sviluppo digitale come Roero e Langhe una preparazione completa ed accurata per ricoprire con professionalità questo ruolo strategico per l’economia locale”.

Luigi Barbero, Direttore Confcommercio Ascom Bra

“Prodotti e servizi ad alto valore tecnologico rappresentano un potente driver di crescita per startup e PMI innovative del nostro territorio. La conoscenza di queste tendenze è essenziale per supportare e promuovere ulteriormente l’innovazione tecnologica e la competitività nel settore ICT attraverso figure professionali specializzate che possano supportare le aziende di qualunque dimensione nell’irrinunciabile esodo digitale. Ecco perché, in qualità di Socio della Fondazione ITS, abbiamo creduto e promosso questa nuova sfida”.

Giuseppe Pacotto, Founder e CEO di Tesisquare

“Stiamo affrontando un momento di grande evoluzione del settore supply chain. Le competenze digitali sono il fondamento del successo in ogni settore, e per questo investire nell’upskilling e nel reskilling è cruciale per rimanere competitivi. Siamo lieti di ospitare questi corsi, che si impegnano ad accompagnare i talenti in questo percorso di trasformazione. Un’iniziativa importante che abbraccia gli stessi valori con cui abbiamo realizzato la Fondazione DIG, nata proprio con lo scopo di promuovere l’innovazione e lo scambio di conoscenze”.