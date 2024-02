Ginnastica Saluzzo Libertas: i risultati della manifestazione organizzata domenica scorsa

Quasi 400 atlete impegnate nelle gare della Federazione Ginnastica D’Italia organizzate dalla società di casa, la Ginnastica Saluzzo Libertas ASD, al palazzetto saluzzese domenica 11 febbraio. Grazie agli Sponsor Inalpi, Acqua Eva, al patrocinio del Comune di Saluzzo ed al meraviglioso gruppo di genitori, collaboratori, volontari, senza i quali non sarebbe stata possibile un’organizzazione di questa entità. A scendere in pedana la Serie D nei livelli LA-LB-LC-LD-LE e le Squadre Allieve Gold 1-2-3.

Per le squadre Allieve Gold ben due a rappresentare la nostra Società che passano alla fase interregionale in programma in Lombardia il 13/14 aprile prossimi. Per le Allieve Gold 2 sono scese in pedana Rebecca Ariaudo, Giorgia Musso, Martina Fuso e Benedetta Bollati che replicano il risultato della 1a prova Regionale: terza classificate. Per le allieve Gold 3, Maria Vittoria Napodano, Alessia Rusu, Aurora Musso e Sveva Littera un buon secondo posto in classifica.

3° gradino del Podio anche per la nostra squadra Serie D LA Allieve composta da: Durbano Lucia, Caterina Daziano, Asia Silvestro, Aurora Crismaru e Selene Daniele che si sono cimentate in 2 prove: un esercizio Collettivo a Corpo Libero e un esercizio in successione con fune e palla.

Due perdite, purtroppo compromettono la prova della squadra Serie D LC Open composta da: Serafino Ariele, Chiara Perrone, Camilla Omento, Giulia Sanfilippo ma sono già pronte a riscattarsi alla 2a prova di Campionato.

7° posto per la Squadra Serie D LD categoria Allieve con 2 new entry alla loro prima esperienza in pedana: Asia e Giorgia Veras Ortiz che con Desire’ Covarrubbia hanno ottenuto un buon punteggio all’esercito a Corpo Libero. Buone le prove alla successione con Desiré ed Enrica Paoletti. Alla prova Individuale al cerchio buona prova di Zoe Bellino.

