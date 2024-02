Coppa Piemonte Prima Categoria – Area Calcio Alba Roero e Tre Valli in campo nella 2ª giornata della seconda fase

Dopo quasi tre mesi tornano in campo le squadre cuneesi ancora in corsa nella Coppa Piemonte di Prima Categoria.

Dopo la vittoria esterna sul campo del Perosa torna tra le mura amiche l’Area Calcio Alba Roero che nella seconda giornata della seconda fase dovrà vedersela contro l’F.C. Vigone. Una gara spartiacque per i langaroli che, in caso di vittoria, si assicurerebbero un match point nell’ultimo turno.

Non può permettersi ulteriori frenate il Tre Valli di coach Michele Delvecchio, fermo a quota un punto conquistato nella prima uscita sul campo proprio dell’F.C. Vigone. La squadra monregalese incrocerà i guantoni contro il Perosa in una sfida che tre pesantissimi punti in palio per tenere viva la fiammella della speranza riguardante il passaggio del turno.

Coppa Piemonte Prima Categoria – 2ª Giornata Seconda Fase (giovedì 15/2 ore 20,30)

Area Calcio Alba Roero – F.C. Vigone

Tre Valli – Perosa

CLASSIFICA: Area Calcio Alba Roero 3, Tre Valli 1, F.C. Vigone 1, Perosa 0