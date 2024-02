Alpi e Appennini del Piemonte: presentati 69 percorsi da guardare con occhi nuovi

Vedere le Alpi e gli Appennini con occhi nuovi e rispondere ad una richiesta crescente di nuove esperienze in inverni sempre più poveri di neve.

Questi i concetti chiave sottolineati nel corso del talk show “Le Vie Storiche di montagna, così il Piemonte gioca la carta della destagionalizzazione”, svoltosi presso lo stand del Piemonte alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Un momento di dibattito e approfondimento dedicato ad uno dei nuovi progetti turistici di punta della Regione Piemonte, che con una legge del 2021 ha individuato e sta promuovendo ben 69 Vie Storiche di montagna su tutto il proprio arco alpino, dalle Valli dell’Ossola alle Alpi Marittime, e sull’Appennino nel­la provincia di Alessandria: percorsi d’alta quota su ex strade militari, vie devozionali o itinerari delle emigrazioni e degli antichi commerci da percorrere a piedi, in bici e, su alcuni tratti regolamentati, anche in moto e fuoristrada.

Per l’occasione, in Bit sono state presentate anche le nuove mappe suddivise per aree territoriali montane del Piemonte, dedicate ad una prima rappresentazione cartografica degli itinerari.

Tutti e 69 sono consultabili sia sul sito visitpiemonte.com che sulla piattaforma internazionale www.outdooractive.com.