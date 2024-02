Basket B/M: supplementare fatale per Savigliano contro Gazzada

Un’ultima trasferta sfortunata per la Cogal che, impegnata in Lombardia, si piega alla solida Gazzada solamente dopo il primo overtime e a conclusione di quattro periodi regolari giocati a tutta. Le Pantere, tolta la sconfitta, stanno iniziando a dare segnali di ripresa e se alla buona prestazione sfoggiata con Gallarate erano seguite solamente nette sconfitte, dopo l’importantissima vittoria contro Varese della scorsa settimana solo i tempi supplementari fermano la Cogal.

«Un risultato amaro perché a un minuto dalla fine stavamo conducendo di 5 punti, ma non siamo stati bravi e cinici da chiuderla subito e loro sono rientrati nel finale – il commento di coach Fiorito -. Una volta al supplementare l’inerzia della partita ha dato ragione ai padroni di casa. Dispiace perché eravamo a un passo da un’altra vittoria importante soprattutto per il morale, ma ora dobbiamo ricomporci per affrontare al meglio l’ultimo ostacolo della nostra regular season».

Sabato sera al Ferrua, i biancorossi saranno impegnati contro Oleggio, già sconfitta a dicembre in chiusura del girone d’andata. Il campionato di serie B Interregionale prevede che, in occasione dell’ultima giornata, venga garantita la contemporaneità sui vari campi interessati e perciò la Cogal scenderà in campo nell’inconsueto orario delle 21 di sabato 17 febbraio. Il risultato della sfida sarà fondamentale in chiave playout come fondamentale sarà ricevere il supporto di tutto il PalaFerrua.

Prossimo impegno: Savigliano vs Oleggio, sabato 17 febbraio (ore 21) PalaFerrua

COGAL SAVIGLIANO vs 7 LAGHI GAZZADA 85-93 dts

16-19, 26-18, 23-25, 15-18, 13-5

Cogal Savigliano: Colli 8, Danna 7, Isaia 6, Baruzzo 17, Tuninetto 15, Oggero 9, Obakhavbaye 6, Carena, De Santis 2, Gioda 15. All.: Fiorito

c.s.