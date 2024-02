Il sindaco di Ceva Vincenzo Bezzone sulla scomparsa di Emilio Lombardi

“Emilio Lombardi è stato un esempio per tutti coloro che dopo di lui si sono impegnati in politica. Soprattutto per il forte attaccamento al suo territorio, alle sue vallate: anche se da molti anni viveva a Saluzzo, amava tornare a Lisio. Uomo mite, sempre disponibile al dialogo, ha scritto un lungo pezzo di storia politica della nostra provincia, come esponente di spicco della Dc e della Coldiretti ma per chi lo incontrava, magari sotto i portici di Ceva, era soprattutto un uomo intelligente e preparato, sempre pronto a dare buoni consigli”.