Calcio a 5 Serie A2 Élite: Elledì FC sconfitta in volata a Mestre

Il Città di Mestre di Vecchiato parte con Di Odoardo, Ortolan, Pires, Bordignon e Bebetinho; Elledì FC in campo con Lamberti, Oanea, Costamanha, Rengifo e Cerbone. Gli ospiti partono forte e creano le prime occasioni da rete, ma al giro di boa della prima frazione le squadre sono appaiate sullo 0-0. Il parziale del PalaFranchetti cambia al 12′ con il piazzato di Costamanha. Pires, sugli sviluppi di un calcio di punizione, impegna Lamberti che si rifugia in corner. Ortolan, a meno di 3 giri di lancette dall’intervallo, deve lasciare il campo per doppia ammonizione.

Il Città di Mestre in inferiorità numerica conquista un prezioso tiro libero con Pires, Bebetinho dai 10 metri supera Ganci (subentrato momentaneamente a Lamberti) e la contesa torna in perfetta parità. L’Elledì colpisce il legno, ma con un’altra ripartenza fermata in modo irregolare, il Città di Mestre ribalta tutto con Bebetihno e, nel finale, si porta sul +2 con Pires, bravo ad anticipare di testa l’uscita di Lamberti.

Dopo la pausa, i piemontesi provano a rifarsi sotto, ma gli arancio-neri si difendono con ordine e, come nei precedenti 20 minuti, offendono in transizione offensiva. Lamberti evita la quarta marcatura con la doppia parata. Crescenzo pareggia il computo dei pali colpiti. Miguel Leon prova a scuotere i suoi dalla distanza, ma a dimezzare lo svantaggio è la deviazione beffarda di Bordignon sul tentativo da fuori di Rengifo. Costamanha impatta con un altro calcio di punizione. Il PalaFranchetti esplode ancora di gioia però con il gol del solito Bebetinho. Il gap tra Elledì FC e Città di Mestre torna di due lunghezze con il penalty di Crescenzo (assegnato per un presunto tocco di mano di Oanea). Lo staff tecnico gioca la carta del portiere di movimento. Sandri da sotto porta riapre, ancora una volta, tutto con 4’04” dall’ultima sirena. Miguel Leon pareggia nell’ultimo giro di lancette, ma Pires approfitta di una sbavatura della retroguardia e firma, a -20″, il gol che vale i 3 punti e il definitivo 6-5.

L’Elledì FC rimane ferma a quota 28 punti e ospita, nel prossimo turno, la capolista Vinumitaly Petrarca a Caramagna Piemonte.

Città di Mestre – Elledì FC 6-5

Reti: Bebetinho (3), Pires(2) e Crescenzo (Città di Mestre); Costamanha (2), Sandri, Miguel Leon e aut. (Elledì FC)

c.s.