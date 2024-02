SOGNARE EUROPA progetto finanziato dalla Fondazione CRC

In attesa delle ormai prossime elezioni europee, che si terranno in Italia l’8 e 9 giugno

2024, l’Associazione Per l’Incontro delle Culture in Europa (APICE), grazie al

finanziamento della Fondazione CRC, presenta il progetto SOGNARE EUROPA.

Con l’obiettivo di risvegliare la partecipazione attiva della cittadinanza e una profonda

consapevolezza dei valori democratici a pochi mesi dalle prossime elezioni del

Parlamento europeo, martedì 20 febbraio alle ore 20.30 presso il cinema Lanteri

si terrà la proiezione del lungometraggio “The Great European Disaster Movie” di

Annalisa Piras, prodotto da Bill Emmott, coprodotto da BBC, Arte e altre 6 Tv

pubbliche europee.

Vincitore del prestigioso 2016 Civis Media Award, insignito dal presidente della

Germania per il miglior documentario europeo sui valori civici dell’UE, il documentario

mostra un futuro distopico in cui l’Unione Europea non esiste più. Tutto è

rappresentato in modo lucido e diretto a partire da un aereo, dove un anziano

passeggero racconta ad una bambina un’Europa ormai fallita, dall’ascesa dei

nazionalismi ai sette anni di crisi economica, fino alla sempre maggiore

insoddisfazione per la democrazia. Fiction, realtà o premonizione?

La proiezione del film documentario sarà preceduta da un intervento in presenza di

Annalisa Piras, regista di documentari, giornalista e attivista. Co-fondatrice con Bill

Emmott, ex direttore dell’Economist, della fondazione educational no-profit Wake

Europe Project, che dirige. Negli ultimi dieci anni hanno portato in tutta Europa la

campagna Wake Up Europe che mira ad usare i documentari per promuovere una

migliore informazione sui temi europei.

L’evento è realizzato in collaborazione con Europe Direct Cuneo Piemonte area sud

ovest, Cinema Lanteri e Wake Europe Project nell’ambito della campagna educational

Wake Up Europe.

Appuntamento presso il Cinema Lanteri di Cuneo (Via Emanuele Filiberto, 4) alle ore

20.30 di martedì 20 febbraio. Ingresso gratuito.