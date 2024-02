Annullato il carnevale dei piccoli a Limone

Si comunica che, a causa delle avverse previsioni meteo, l’evento “Il Carnevale dei piccoli”, in programma per sabato 10 febbraio a Limone Piemonte, è stato annullato.

Per il momento restano confermati gli altri appuntamenti in programma a Limone per il Ponte di Carnevale.

Lunedì 12 febbraio sulle piste del Maneggio si svolgerà la “Carnival Cup”. A partire dalle 14 musica ed animazione sulla neve, mentre alle 18 avranno inizio le discese delle maschere sugli sci sulla pista illuminata. A seguire distribuzione di gadget e premiazione dei travestimenti più originali. Le iscrizioni sono aperte a tutti a partire dai 6 anni recandosi presso la sede della Scuola Sci Limone sulla pista del “Maneggio” o telefonando allo 0171/92319.

La Carnival Cup è organizzata nell’ambito del progetto “Limone For Family” dalla Scuola Sci Limone, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e in collaborazione con Lift Spa-Riserva Bianca, Sciovie San Secondo Srl-Maneggio, commercianti e sponsor privati.