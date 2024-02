Terzo episodio di “Power Play“, la rubrica di Ideawebtv nata quest’anno interamente dedicata alle squadre di futsal della nostra provincia. Ogni settimana faremo il punto della situazione sui team della Granda. Niente Serie A2 Élite nell’ultimo turno, ma emozioni a non finire tra C1 e C2.

SERIE C1

Bra – Top Five 2-1

Giovanile Centallo 2006 – Polisportiva Druento 10-2

Aurora Nichelino – Futsal Savigliano 4-4

Le tre cuneesi continuano a fare bene nel massimo campionato regionale e muovono la classifica.

Tamasco e Biraghi decidono la super sfida con il Top Five (2-1), la squadra di Bertello si aggiudica, sul parquet amico di Caramagna Piemonte, il match che mette in palio la quinta piazza del raggruppamento e sale (con una partita in meno) a quota 21 punti. I braidesi sfatano così il tabù Top Five dopo la sconfitta nel girone di andata e la semifinale di Coppa Italia terminata con i tiri dal dischetto.

Il Centallo vince 10-2, convince, si diverte e mantiene il +4 di vantaggio sul Sermig secondo. La doppia cifra raggiunta con la Polisportiva Druento corrisponde alla terza partita chiusa con almeno 10 centri realizzati, numeri da capogiro. La tripletta di Hichri e la doppietta di Boniello permettono ai due giocatori di Bosio di salire rispettivamente al primo (con 18) e al secondo posto (con 17) della classifica dei migliori marcatori. Completano la decade la doppietta di Scordino e i sigilli di Cobaj, Dalmasso e un’autorete ospite.

Quella con l’Aurora Nichelino per la Futsal Savigliano non è una gara semplice e il 4-4 maturato lo dimostra. Il club torinese, nonostante una classifica complicata, si è mosso sul mercato con astuzia. Il punto conquistato per il team di Lupo arriva solamente a 30″ dalla sirena finale con il tap-in di Lisa. Ritorna a festeggiare Emanuele Silvestri e lo fa con una doppietta, a segno anche Mantino.

Occhi puntati sulla settimana del Bra che questa sera rigioca con il Rosta (dopo la decisione del giudice sportivo) e, nel prossimo turno, va a Savigliano per un derby ad alta quota con la Futsal. Classico testa-coda per il Centallo con il San Remo 72.

LA CLASSIFICA DI C1: Giovanile Centallo 2006 37, Sermig 33, Futsal Savigliano 27, Polisportiva Pasta 24, Bra 21*, Top Five 20, Academy Rosta C5 20*, Academy Torino Futsal 18, CUS Piemonte Orientale 17, Polisportiva Druento 9, Aurora Nichelino 6, San Remo 72 3.

* una partita in meno

SERIE C2

Futsal Busca – Albese 5-2

ITAR Futsal – Onnisport Club 7-2

Absolute S.g. La Loggia – Area Calcio Alba Roero 4-5

Il posticipo dell’Area Calcio Alba Roero con la prima del Girone B di Serie C2 per gli appassionati di futsal cuneesi è sicuramente l’incrocio più interessante. La doppietta di Giudice (quarta gara con almeno 2 reti) e le marcature di D’Addio, Rava e Fontana consentono agli albesi di vincere di una lunghezza (4-5), ma soprattutto di trovare il primo squillo del 2024.

Rispettato il pronostico tra Futsal Busca e Albese (5-2), i padroni di casa con Barale e un gol a testa di Ernaldo e Francesko Lleshi e De Angelis centrano la quarta vittoria (la seconda consecutiva) e condannano gli albesi al 9° ko stagionale.

L’ITAR regola 7-2 l’Onnisport Club con il primo tris di Morano, gli fanno eco Biondini, Bergia, Dotto e un autogol. A meno 7 gare dalla fine della stagione regolare, i fossanesi sono in piena lotta promozione in C1 con La Loggia, Antignano e Nizza. Ora il primo gradino del podio dista una vittoria.

Le cuneesi di C2, nella prossima giornata, si dividono equamente le uscite casalinghe e le trasferte. Albese e Area Calcio Alba Roero ospitano Sporting Orbassano e Polisportiva Libertas Antignano; ITAR Futsal e Futsal Busca fanno visita a Lenci Poirino Onlus e Onnisport Club.

LA CLASSIFICA DI C2 (GIRONE B): Absolute S.g. La Loggia 27, Polisportiva Libertas Antignano 26, Gear Fucsia Nizza 25, ITAR Futsal 24, Area Calcio Alba Roero 16, Onnisport Club 15, Futsal Busca 12, Lenci Poirino Onlus 8, Sporting Orbassano 3, Albese 1*

* un punto di penalizzazione