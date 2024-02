Il nuovo Selezionatore della Rappresentativa Provinciale di Cuneo è mister Enrico “Chicco” Lombardi

La Delegazione Provinciale di Cuneo è lieta di annunciare ufficialmente la nomina di Enrico “Chicco” Lombardi a Selezionatore della Rappresentativa Provinciale che parteciperà al prestigioso Torneo delle Province, organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta.

Chicco Lombardi, figura eminente nel panorama calcistico, porta con sé una ricchezza di esperienze sia in campo che fuori. Ex calciatore professionista, ha vestito le maglie di squadre quali Parma, Brescia, Imperia, Carrarese e Albese, calcando i campi delle serie B e C con determinazione e talento. La sua transizione da giocatore ad allenatore ha visto Lombardi distinguersi ulteriormente, diventando un punto di riferimento per i giovani atleti. Come tecnico, ha conseguito significativi successi, tra cui uno Scudetto Berretti alla guida del Torino. La sua carriera lo ha visto anche al timone dell’Area Calcio Alba Roero, dove ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico e allenatore, dimostrando un impegno costante nello sviluppo del settore giovanile​​. La profonda conoscenza del calcio giovanile e la capacità di valorizzare i talenti emergenti rendono Chicco Lombardi la scelta ideale per guidare la nostra rappresentativa verso nuovi e ambiziosi traguardi.

In vista della partecipazione al Torneo delle Province, invitiamo tutte le società dipendenti dalla Delegazione Provinciale di Cuneo a trasmettere a mezzo email, entro venerdì 9 febbraio p.v., la segnalazione di tre nominativi di calciatori selezionabili per la rappresentativa (nati dal 1° gennaio 2010 in poi, purché abbiano compiuto anagraficamente il 12° anno di età), specificando anche il ruolo di ciascun giocatore. Questo permetterà al selezionatore Lombardi di valutare al meglio i talenti disponibili e costruire una squadra competitiva e coesa.

Il Delegato Provinciale Giuseppe Chiavassa è fiducioso che la guida esperta di Chicco Lombardi porterà entusiasmo e successi alla nostra rappresentativa, consolidando il valore del calcio dilettantistico e giovanile nel territorio.

cs