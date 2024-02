Under 17 Regionale D: Pinerolo, fermi tu il Chisola? Caraglio-Fossano è derby chiave

Si aprirà con lo scontro diretto al vertice, seppur con un distacco notevole tra le due pretendenti, il mese di febbraio del girone D di Under 17 Regionale.

Il match clou della diciottesima giornata, infatti, sarà Chisola contro Pinerolo, ovvero prima contro seconda, benché tra le due compagini ci sia già un divario di ben 12 lunghezze.

Insomma, i principali motivi d’interesse riguarderanno, verosimilmente, i pinerolesi, che sono forse verosimilmente gli ultimi a poter concretamente sperare di fermare la corsa senza sconfitte né pareggi dei vinovesi.

In più, per i biancoblu c’è in ballo la difesa del secondo posto, con le inseguitrici spettatrici interessate e favorite nei rispettivi incroci: il Bra a Mondovì, il Cuneo Olmo in casa contro la Saviglianese.

Promette spettacolo anche Caraglio-Fossano, scontro diretto tra quinta e sesta forza del campionato, che vale tanto sia nella corsa al podio, sia nell’economia di una corsa salvezza che si fa avvincente, con l’ottavo posto che è appena tre punti sotto i ragazzi di Sabena.

Ad occuparlo, il Salice, favorito a Villafranca, mentre la Cheraschese, settima, non dovrebbe avere difficoltà tra le mura amiche contro il Garino, penultimo.

Chiude Giovanile Centallo-Csf Carmagnola, gara da non sbagliare per i rossoblù che, favoriti, con una vittoria potrebbero tornare a -6 dal Salice.

Under 17 Regionale D – 18° turno (4/2, ore 10.30)

Cuneo Olmo-Saviglianese

Monregale-Bra

Giovanile Centallo-Csf Carmagnola

Caraglio-Fossano

Villafranca-Salice

Chisola-Pinerolo

Cheraschese-Garino

Classifica

Chisola 51, Pinerolo 39, Bra 33, Cuneo Olmo 31, Caraglio 30, Fossano 29, Cheraschese 28, Salice 26, Villafranca 18, G. Centallo 17, Saviglianese 16, Monregale 13, Garino 9, Csf Carmagnola 0.

CAPOCANNONIERE: Alberto Valleriani (Bra), 16 reti.