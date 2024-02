Terza Categoria A-B: tre recuperi nel weekend

Mentre il Girone C ha già ripreso il proprio cammino regolare, tempo di recuperi per i raggruppamenti A e B di Terza Categoria cuneese (i cui campionati riprenderanno venerdì 9 febbraio).

Sono tre le gare in programma in questo weekend: nel Girone A, stasera (ore 21) si giocherà Bagnasco-Valle Stura, mentre domenica 4 febbraio Beinette-Trinità (ore 14.30), valevoli per la dodicesima giornata.

Nella serata di oggi in campo anche il Girone B con Bagnolo-Villanova Solaro (ore 21) che si giocherà al “Domenico Vincenti” di Bagnolo Piemonte, recupero dell’undicesimo turno.