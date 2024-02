Progetto di servizio civile “Orexis: verso una giustizia di comunità”

L’ufficio di esecuzione penale esterna di Cuneo (UEPE) del Ministero della Giustizia, Dipartimento di giustizia Minorile e Comunità, comunica che può accogliere, presso la sede di Cuneo, 2 volontari in servizio civile all’interno del progetto “OREXIS: VERSO UNA GIUSTIZIA DI COMUNITA’”

progetto specificatamente dedicato alle sedi degli Uffici dell’Esecuzione penale Esterna delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e provincia di Massa-Carrara

Per maggiori informazioni sui progetti consultare il seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_3.page

l’UEPE ha competenza in materia di esecuzione della pena, occupandosi di soggetti ammessi all’esecuzione penale esterna o di imputati maggiorenni richiedenti la sospensione del processo con messa alla prova.

I Progetti di Servizio Civile nell’ambito dell’esecuzione penale esterna hanno l’obiettivo di sostenere la costruzione di un modello di esecuzione delle sanzioni e misure penali fortemente orientato:

• a una dimensione riparativa, che guardi alle Comunità territoriali come beneficiarie dell’impegno delle persone coinvolte in fatti di reato;

• a un’attivazione delle persone coinvolte in vicende penali in una dimensione proattiva e non passiva nell’esecuzione delle misure;

• ad aumentare le possibilità di accesso alle informazioni, soprattutto sulla messa alla prova, potenziando gli sportelli presso i Tribunali ordinari

• a sviluppare l’educazione alla legalità attraverso progetti che coinvolgano le risorse del territorio.

Gli aspiranti volontari potranno presentare una sola domanda per un unico progetto secondo le indicazioni fornite nel bando:

https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/leggi-il-bando/il-testo/

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 15/02/2024 utilizzando la piattaforma Domanda On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it

Come candidarsi – SCARICA LA BROCHURE